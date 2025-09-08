SUSE แต่งตั้ง Margaret Dawson เป็นประธานฝ่ายการตลาด

ลักเซมเบิร์ก, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE® ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม แบบเปิด และมีความปลอดภัยสำหรับองค์กร วันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Margaret Dawson เป็นประธานฝ่ายการตลาด ในบทบาทนี้ Dawson จะเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดระดับโลกของ SUSE และขยายการดำเนินการของ SUSE ทั่วโลกเพื่อสานต่อการเติบโต นวัตกรรม และการเป็นผู้นำในด้านโอเพ่นซอร์ส
"เมื่อความต้องการความหลากหลายของลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น SUSE ก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำได้ดียิ่งกว่าที่เคย" DP van Leeuwen, CEO ของ SUSE กล่าว "ด้วยประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วในการขยายแบรนด์เทคโนโลยีและทำให้การตลาดกลายเป็นเครื่องมือในการเติบโตอย่างแท้จริง ผมมั่นใจในความเชี่ยวชาญของ Margaret ที่จะช่วยเร่งการเป็นผู้นำระดับโลกของเราและใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่"
"ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับสู่โลกของโอเพ่นซอร์สเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตร ขยายเสียงของเราในตลาด และขับเคลื่อนผลกระทบทางธุรกิจที่วัดได้" Dawson กล่าว "โอกาสทางการตลาดของ SUSE มีขนาดใหญ่มาก ในขณะที่ SUSE ครบรอบ 33 ปีในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กร ดิฉันมีความมั่นใจในอนาคตของ SUSE"
ในฐานะประธานฝ่ายการตลาด Dawson จะนำความพยายามในการกำหนดและขยายเรื่องราวของบริษัทในตลาดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความที่ส่งออกไปจะสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และชุมชน
Dawson มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้านการตลาดเทคโนโลยีและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุม เธอเป็นผู้นำระดับโลกที่มีความหลงใหลในเทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ และการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น Dawson เคยเป็นผู้นำโครงการและทีมงานที่ประสบความสำเร็จในบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 เช่น Amazon, Microsoft, HP และ Red Hat ล่าสุดเธอดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดที่ Chronosphere แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งการทำงานร่วมกันของเธอช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การมีส่วนร่วมทางการตลาด และรายได้ของบริษัทอย่างมาก
Dawson เป็นนักเขียนและนักพูดที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งมักจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ การเป็นผู้นำ และการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เธอได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โดดเด่นที่สุดในวงการคอมพิวเตอร์คลาวด์ และยังได้รับการยกย่องให้เป็น Business Role Model of the Year สำหรับผู้หญิงในสายไอที, Mentor and Coach of the Year จากรางวัล Stevie Business Awards และติดอันดับ 50 ผู้หญิงผู้นำที่ยอดเยี่ยมในซีแอตเทิลจาก Women We Admire
นอกเหนือจากการแต่งตั้ง Margaret Dawson แล้ว SUSE ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำด้านกลยุทธ์การตลาดระดับโลกด้วยการแต่งตั้ง Dongun Lee ผู้นำภูมิภาคเกาหลีใต้, Gen Watanabe ผู้นำภูมิภาคญี่ปุ่น, Kingsley Wood หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมโซลูชันในอเมริกาเหนือ และ Joao Pereira ผู้นำภาครัฐในบราซิล SUSE ได้เลื่อนตำแหน่งให้ Holger Pfister เป็นรองประธานฝ่ายภูมิภาค DACH เพื่อยกย่องผลงานของเขาที่ช่วยผลักดันให้ SUSE กลายเป็นผู้นำในยุโรปในช่วงที่องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาทางเลือกที่มีความเป็นอธิปไตยมากขึ้น การขยายความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้จะช่วยให้ SUSE สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละท้องถิ่นได้
SUSE เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กรที่มีนวัตกรรม เชื่อถือได้ และปลอดภัย รวมถึง SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite และ SUSE® AI Suite โดยมากกว่า 60% ของบริษัทในรายชื่อ Fortune 500 ไว้วางใจให้ SUSE เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญสำหรับภารกิจของพวกเขา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทุกที่ ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงคลาวด์ ขอบเขตการใช้งาน และอื่น ๆ ต่อไป SUSE นำคำว่า "เปิด" กลับคืนสู่โอเพ่นซอร์ส โดยการร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความคล่องตัวในการเผชิญกับความท้าทายด้านนวัตกรรมในปัจจุบัน และมีอิสระในการพัฒนากลยุทธ์และโซลูชันในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.suse.com
