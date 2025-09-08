SUSE 任命 Margaret Dawson 为首席营销官

卢森堡, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球创新、开放且安全的企业级解决方案领导者 SUSE® 今日宣布任命 Margaret Dawson 为首席营销官。 履新后，Dawson 将负责推动 SUSE 的全球营销战略，扩大其全球影响力，以延续该公司在增长、创新及开源领域领导力方面的上升势头。

SUSE 首席执行官 DP van Leeuwen 表示：“随着企业客户对选择多样性的需求不断增长，SUSE 迎来了引领市场的最佳时机。 Margaret 在推动科技品牌规模化发展、将营销转化为真正的增长引擎方面拥有着出色业绩，我相信凭借她的专业能力，一定能助力我们加快巩固全球领导地位，并把握当前这一机遇。”

Dawson 说：“我很高兴能重返开源领域，进一步深化我们与客户及合作伙伴的关系，提升我们在市场中的话语权，并推动可衡量的业务成果。 SUSE 面临着巨大的市场机遇。 33 年来，SUSE 一直是企业级开源软件领域的领导者，我对其未来发展充满信心。”

作为首席营销官，Dawson 将牵头明确并强化公司在企业级开源软件市场的品牌叙事，确保其在品牌、产品、客户及社区等所有触点上传递一致的信息。

Dawson 在技术营销与产品策略领域拥有逾 25 年的丰富经验。 她是一位全球领军人物，对科技满怀热忱，致力于打造品牌，并积极倡导提升平等与多样性。 Dawson 曾在多家《财富》(Fortune) 500 强企业任职，包括 Amazon、Microsoft、HP 和 Red Hat，期间主导过多个成功的项目与团队。 在加入 SUSE 之前，她曾担任云原生可观测性平台 Chronosphere 的首席营销官 (CMO)，通过协作大幅提升了公司的品牌知名度、营销互动量与营收规模。

Dawson 是一位备受赞誉的作家与演讲者，经常围绕开源技术、新兴科技、领导力及有意义的生活方式等话题分享独到见解。 她不仅荣登云计算领域的杰出女性榜单，还曾荣获“IT 女性年度商业榜样”、史蒂夫商业奖 (Stevie Business Awards)“年度导师与教练”以及 Women We Admire 评选的“西雅图 50 位杰出女性领袖”等称号。

除任命 Margaret Dawson 外，SUSE 还通过任命韩国区域负责人 Dongun Lee、日本区域负责人 Gen Watanabe、北美解决方案架构负责人 Kingsley Wood 以及巴西公共部门负责人 Joao Pereira，进一步强化了其全球市场推广领导团队。 在企业对主权解决方案的需求日益增长之际，SUSE 擢升 Holger Pfister 为德奥瑞 (DACH) 地区副总裁，以表彰其在欧洲市场推动 SUSE 领导地位的卓越贡献。 此次区域专业团队的扩充，将使 SUSE 能够提升客户体验，从而更好地满足本地需求。

关于 SUSE

SUSE 是创新、可靠且安全的企业级开源解决方案的全球领导者，其旗下产品包括 SUSE® Linux 套件、SUSE® Rancher 套件、SUSE® Edge 套件以及SUSE® AI 套件。 《财富》(Fortune) 500 强企业中，超 60% 都依赖 SUSE 为其关键业务负载提供技术支持，在各类场景中实现创新——从数据中心到云端、边缘端，甚至更广阔的领域。 SUSE 致力于让“开源”回归其“开放协作”的本质，通过与合作伙伴及社区携手，赋予客户应对当下创新挑战的敏捷性，以及未来调整战略、优化解决方案的自主空间。 如需了解更多信息，请访问 www.suse.com。

