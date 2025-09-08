SUSE 委任 Margaret Dawson 為市場推廣總監

盧森堡, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新、開放且安全的企業級解決方案環球頂尖機構 SUSE®，今天宣佈任命 Margaret Dawson 為市場推廣總監。 Dawson 女士擔任此職位後，將負責推動 SUSE 的全球市場推廣策略，擴大 SUSE 的全球影響力，持續推進業務增長、創新及開源領導地位。

SUSE 行政總裁 DP van Leeuwen 指出：「隨著企業客戶對多元選擇的需求日漸高漲，SUSE 正處於引領市場的最佳位置。 Margaret 擁有拓展科技品牌、將市場推廣轉化為真正增長動力的成功經驗，我相信她的專業知識定能加快我們領導全球的進程，並成功把握此關鍵時刻。」

Dawson 表示：「重返開源世界，深化我們與客戶及合作夥伴之間的關係，擴大市場話語權，並推動可衡量的業務影響，令我感到異常興奮。 SUSE 的市場機遇龐大。 正值 SUSE 成為企業開源軟件領導者的第 33 年，我對公司的未來發展深感樂觀。」

身為市場推廣總監，Dawson 將帶領團隊確立並強化公司在企業開源軟件市場的敘事，確保在各個品牌、產品、客戶和社群接觸點均保持訊息一致。

Dawson 擁有逾 25 年科技市場推廣與產品策略的深厚經驗。 作為全球領導者，她對科技、品牌建立及平等與多元倡導滿載熱誠。 Dawson 曾在 Amazon、Microsoft、HP 及 Red Hat 等《財富》500 強企業（Fortune 500）領導成功的計劃及團隊。 她最近出任雲端原生可觀測性平台 Chronosphere 的市場推廣總監，憑藉高效率的團隊合作，顯著提升公司的品牌知名度、市場參與度及收益。

身為廣受讚譽的作家及演講者，Dawson 經常針對開源、新興科技、領導力及知行合一的生活之道分享精闢見解。 她獲評為雲端運算的頂尖女性風雲人物之一，亦曾獲選資訊科技年度女性商業典範及《Stevie 商業大獎》(Stevie Business Awards) 年度導師與教練，並入選 Women We Admire 的西雅圖 50 大女性領袖。

除了任命 Margaret Dawson，SUSE 還委任了 Dongun Lee 為南韓地區負責人；Gen Watanabe 為日本地區負責人；Kingsley Wood 擔任北美解決方案架構主管；以及由 Joao Pereira 出掌巴西公營部門負責人 ，以強化其進軍全球市場的領導層團隊。 SUSE 擢升 Holger Pfister 為 DACH 地區副總裁，以表揚其在機構逐漸尋求主權解決方案之際，推動 SUSE 在歐洲市場的領導優勢。 透過擴展地區專長，SUSE 將可提供卓越的客戶體驗，以滿足當地需求。

關於 SUSE

SUSE 是積極創新、安全可靠企業開源解決方案的環球頂尖機構，產品包括 SUSE® Linux Suite、SUSE® Rancher Suite、SUSE® Edge Suite 及 SUSE® AI Suite。 超過 60% 的《財富》500 強企業依賴 SUSE 執行關鍵任務工作負載，實現數據中心到雲端，以至邊緣等的全方位創新。 SUSE 重現開源精神中的「開放」本質，與合作夥伴及社群並肩合作，讓客戶靈活應對現今的創新挑戰，以及掌握發展其未來策略與解決方案的自由。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.suse.com。

媒體聯絡人

Sara Matheson

sara.matheson@suse.com

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com