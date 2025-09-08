Eramet : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 août 2025

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA
10 boulevard de Grenelle
75015 Paris
632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 223-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
|Date d'arrêté des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
31 août 2025
28 755 047
|Nombre de droits de vote théoriques :
|49 403 920
|Nombre de droits de vote exerçables :
|49 290 645
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).
Pièce jointe