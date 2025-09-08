Félagsbústaðir hf. - Fjárhagsáætlun 2026

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti á fundi sínum 8. september 2025 fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið 2026 og langtímaáætlun fyrir árin 2027 til 2030. Fjárhagsáætlunin byggir á útgönguspá fyrir árið 2025.
Helstu atriði í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 eru:
- Áætlað er að rekstrarniðurstaða ársins 2025 verði jákvæð um 9.349 m.kr.
- Áætlað er að rekstrartekjur nemi 7.847 m.kr. eða áætluð aukning um 5,9% frá fyrra ári.
- Áætlað er að rekstrargjöld nemi 4.495 m.kr. eða áætluð aukning um 6,6% frá fyrra ári.
- Áætlað er að matsbreytingar fjárfestingareigna nemi 6.710 m.kr.
- Áætlað er að greiðslubyrði lána nemi 3.323 m.kr.
- Áætlað er að handbært fé í lok árs nemi 118 m.kr.
- Rekstur félagsins er sjálfbær á tímabilinu og handbært fé frá rekstri nægir til að greiða afborganir af núverandi og nýjum skuldum félagsins.
- Áætlað er að eiginfjárhlutfall verði 54,8% í lok árs.
- Áætlað er að íbúðum félagsins fjölgi um 57.
- Áætlað er að fjárfestingakostnaður nemi 3.939 m.kr.
- Áætlað er að 30,5% fjárfestingakostnaðar verði aflað með stofnframlögum og 69,5% með lánsfé.
- Keyptar verða íbúðir í nýbyggingum í kjölfar kaupréttarsamninga, á almennum fasteignamarkaði og byggðir íbúðakjarnar.
Meðfylgjandi er áætlun ársins 2026 og langtímaáætlun 2027 til 2030.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is sími 520-1500
