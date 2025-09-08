Esker et PwC Poland s’associent pour accélérer la transformation digitale de la fonction finance





LYON, France — 8 septembre 2025 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce aujourd’hui une collaboration avec l’équipe Finance Transformation de PwC Poland. L’objectif : proposer aux clients en Pologne, dans la région EMEA et à travers le réseau PwC, des solutions complètes de transformation financière. Cette initiative combine l’expertise en conseil de PwC Poland avec les solutions d’Esker basées sur l’IA. En alignant technologie et stratégie, elle réduit le décalage qui existe souvent entre logiciels et services de conseil et garantit un retour sur investissement mesurable.

La collaboration entre PwC Poland et Esker répond aux exigences d’un marché en constante évolution. Ensemble, les deux entreprises visent à renforcer l’agilité, réduire la complexité et soutenir la croissance à long terme de leurs clients. PwC Poland apporte en complément une expertise approfondie ainsi qu’un point de vue utilisateur métier dans la structuration et l’optimisation des centres de services partagés globaux (Global Business Services – GBS).

« L’une de nos principales motivations est d’offrir une approche globale, apportant à la fois conseil et expertise sur les processus et les technologies . Cette approche renforce la valeur que nous apportons à nos clients, en évoluant avec leurs attentes et leurs priorités. Nous sommes également conscients du défi permanent que représente un marché où rapidité, agilité et innovation continue sont essentielles. » déclare le Dr. Rafael Arto-Haumacher, Country Manager chez Esker Allemagne

Accompagner l’évolution du rôle de l’Office of the CFO (direction financière étendue)

Cette collaboration reflète l’évolution naturelle du rôle du directeur financier, qui s’inscrit désormais dans un cadre élargi appelé Office of the CFO (OCFO). Celui-ci mobilise l’ensemble des départements et fonctions de l’entreprise, au service de l’efficacité financière et grâce à des solutions métiers entièrement intégrées.

« La finance demeure au cœur des priorités. Mais à mesure que les responsabilités du directeur financier s’étendent, presque tous les départements participent désormais à la réalisation de la vision stratégique et à l’orientation à long terme de l’entreprise. Ce qui était autrefois une fonction isolée est devenu un réseau interconnecté de rôles et de responsabilités, orienté vers des résultats pilotés par la finance. Notre collaboration avec Esker s’inscrit pleinement dans cette logique, en alignant technologie et conception des processus sur les objectifs stratégiques. » explique Piotr Kocot, associé chez PwC Poland

A propos de PwC Poland

PwC aide les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à instaurer la confiance, à se réinventer et à se démarquer dans un environnement complexe. Ses services de conseil, d’audit ainsi que d’expertise juridique et fiscale associent innovations technologiques et savoir-faire pluridisciplinaires pour accélérer la transformation durable des entreprises. Présent dans 149 pays, PwC réunit un réseau de plus de 370 000 collaborateurs. En Pologne, PwC emploie 7 000 personnes, dont 2 000 spécialistes en technologie, répartis dans sept grandes villes : Varsovie, Gdańsk, Cracovie, Wrocław, Poznań, Katowice et Łódź. Les principaux services proposés couvrent l’audit, le conseil et les transactions, le conseil fiscal et juridique ainsi que les services technologiques. Pour plus d’informations, consultez www.pwc.pl.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue





