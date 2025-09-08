



A.P. Møller - Mærsk A/S – Beholdning af egne aktier





Pr. 5. september 2025 ejede A.P. Møller - Mærsk A/S (Selskabet) 5,03 % af Selskabets aktier (104.279 A-aktier og 691.647 B-aktier) jf. Lov om kapitalmarkeder § 31.

A.P. Møller - Mærsk A/S har grundet det løbende opkøb af egne aktier i forbindelse med det nuværende aktietilbagekøbsprogram øget andelen af egne aktier og ejer nu 5 % af aktiekapitalen. Som tidligere meddelt er formålet med tilbagekøbsprogrammet at tilpasse Selskabets kapitalstruktur, ultimativt ved annullering af tilbagekøbte aktier.

