Dorel fait le point sur sa dette à long terme

Prolongation de la période d’abstention jusqu’au 30 septembre 2025

MONTRÉAL, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui que la période d’abstention en vertu de sa facilité de prêt adossée à des actifs et sa facilité de prêt à terme précédemment annoncée a été prolongée par les prêteurs de Dorel jusqu’au 30 septembre 2025 (précédemment le 16 septembre 2025) ou jusqu’à la survenance d’un cas de défaut (autre que le cas de défaut précédent) aux termes de la facilité de prêt adossée à des actifs, si cet événement est antérieur.

Également, tel que précédemment annoncé, la Société a retenu les services de deux conseillers de premier plan en marché des capitaux pour l’aider à recapitaliser le bilan de la Société afin de permettre la croissance de la division Produits de puériculture et soutenir la réorganisation de la division Maison. La nouvelle structure a pour but de remplacer la structure actuelle de la dette qui ne répond plus aux besoins de la Société. À ce jour, le processus a bien progressé et l’objectif de la Société est d’avoir en place la nouvelle structure de dette avant la fin de la période d’abstention prolongée.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,3 milliard de dollars US, compte environ 3 500 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur l’abstention par les prêteurs de la Société, la mise en œuvre de nouvelles ententes de financement, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les taux d’intérêt élevés, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera incluant les énoncés relatifs à l’abstention par les prêteurs de la Société et la mise en œuvre de nouvelles ententes de financement qui a pour objectif de remplacer la structure actuelle de la dette de la Société. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les produits importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

514 934-3034



Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034