La Corporation Aurifère Opus One publie une mise à jour sur sa découverte d’or de la Zone 1 de son Projet Noyell

MONTRÉAL, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse de présenter une mise à jour technique à la suite d'une campagne de forage réalisée au début de l'hiver 2025. Ce programme fut un franc succès pour son projet aurifère Noyell, détenu à 100 %, situé au sud de Matagami, en Abitibi, au Québec.

Tous les résultats d'analyse ont été reçus, compilés et publiés dans des communiqués de presse publiés précédemment. Opus One souhaite maintenant présenter sa nouvelle interprétation de la minéralisation de sa découverte aurifère de la Zone 1 (voir la section longitudinale ci-jointe). La section longitudinale regarde vers le nord. Son orientation est N110° et son pendage est prononcé vers le sud (-66°S). À 300 m, la Zone 1 s'étend sur environ 600 m dans la direction est-ouest. La Zone 1 semble atteindre la surface, sous le mort-terrain, elle a été suivie jusqu'à une profondeur de 500 m où elle demeure ouverte (voir la section transversale ci-jointe). L'épaisseur réelle de la Zone 1 est variable, mais elle atteint 15 m dans sa partie supérieure (NO-25-07). Le trou NO-25-13, l'intervalle à haute teneur le plus profond de la zone 1, présente une épaisseur réelle de plus de 5 m, ce qui représente l’épaisseur moyenne approximative de la zone.

La minéralisation de la Zone 1 est constituée d'un stockwerk de quartz, de carbonates de fer et de sulfures semi-massifs (principalement de la pyrrhotite, avec des quantités mineures de pyrite et d'arsénopyrite) encaissé dans les sédiments fins de la Formation de Taïbi, le long du corridor de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron (CBDC). La Zone 1 est souvent, mais pas toujours, spatialement associée à une étroite bande de formation de fer oxydé (BIF).

Une interprétation géologique préliminaire indique que la Zone 1 pourrait représenter une sulfuration de la BIF dans une zone de tension le long du corridor de déformation. Le corridor de déformation CBDC, orienté presque est-ouest à l'ouest de la Zone 1, semble légèrement s'incurver vers le sud près de la Zone 1, créant une zone de tension qui a été comblée par le stockwerk. Les fluides aurifères ont introduit beaucoup de quartz, transformant théoriquement la magnétite (BIF) en sulfures de fer et créant un halo d'altération puissant et omniprésent, composé principalement de chamosite, de séricite et de carbonates de fer. Les teneurs en or les plus élevées coïncident avec les contenus en sulfures les plus élevés. De l'or visible a également été observé dans le quartz. Aucune zone de cisaillement n'est directement associée à la zone 1.

Le dernier programme de forages d'Opus One (9 000 m durant l'hiver 2025) indique que la minéralisation aurifère découverte dans la zone 1 est toujours ouverte vers l'est, du moins près de la surface (DDH NO-25-18), qu'elle est ouverte en profondeur le long d'une colonne à forte teneur et à fort pendage dans sa partie est (DDH NO-25-13). Elle semble ouverte en profondeur au centre de la zone le long d'une colonne à plus faible teneur (NO-25-15a) et elle semble également ouverte le long de trois vecteurs vers l'ouest, en profondeur (NO-25-15a, NO-25-17 et le sondage historique 1311-97-24 de Soquem).

Opus One effectue actuellement des travaux de numérisation et de spectrométrie sur des échantillons de carottes provenant du dernier programme de forage afin de mieux caractériser la minéralisation aurifère de la Zone 1. Notre objectif est d'identifier avec certitude où l'or se trouve dans le stockwerk et quelles sont ses principales associations minéralogiques. Ces travaux devraient fournir des informations vitales sur le potentiel de récupération d’or pour ce type de minéralisation.

Opus One finalise actuellement la compilation des données de son dernier levé bio-géochimique de 2025, réalisé directement à l'ouest et au sud-ouest de la zone 1. Les résultats devraient être disponibles prochainement.

Opus One se prépare déjà pour la prochaine saison de forage. De nombreuses cibles de forage ont été identifiées pour compléter et étendre la zone 1 dans toutes les directions, ainsi que pour tester de nouvelles zones dans la partie ouest de la propriété, où des teneurs en or significatives ont été rapportées dans les registres de forage des années 1980 et 1990 par des opérateurs précédents. Le processus d'obtention des permis a été lancé et trois foreuses ont été réservées pour l'hiver, au début de 2026.

DÉCOUVERTE ZONE 1 – SECTION LONGITUDINALE





Résultats des forages d’hiver 2025





Louis Morin, PDG d'Opus One, a commenté : « Le programme de forage 2025 sur notre propriété Noyell fut un franc succès pour Opus One. La minéralisation aurifère de la Zone 1 a considérablement augmenté et demeure potentiellement ouverte dans de nombreuses directions et selon plusieurs vecteurs. Nous sommes très optimistes quant au prochain programme de forage prévu sur la Zone 1 ainsi que sur la partie ouest de la propriété, où Opus One ne s'est jamais aventuré auparavant. Avec la mobilisation de trois foreuses en janvier 2026, le forage de définition de la Zone 1 devrait s'accélérer considérablement. Nous irons forer plus loin et plus profondément que jamais auparavant. C’est avec impatience et beaucoup d’enthousiasme que nous préparons la continuité de notre projet Noyell. »

Préparation, analyse et programme d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité des échantillons (QAQC)

Les carottes de forage sont de calibre NQ. Tous les échantillons sont décrits, étiquetés, sciés et ensachés aux installations de Technominex à Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite expédiés au laboratoire certifié AGAT de Val-d'Or pour y être préparés. Les pulpes d'échantillons sont ensuite expédiées à divers laboratoires AGAT au Canada pour y être analysées. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse (50 g) avec finition ICP-OES. Tous les échantillons titrant 10 g/t Au ou plus sont soumis à une finition gravimétrique.

Le programme de contrôle de la qualité d'Opus One (QAQC) comprend l'insertion d'un échantillon témoin aux installations de Technominex, après 9 échantillons réguliers. Les échantillons témoins sont constitués d'un blanc certifié et d’échantillons certifiés à diverses teneurs en or.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

