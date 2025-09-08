WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 septembre 2025

 | Source: WENDEL WENDEL

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 1er et 5 septembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











01/09/2025FR0000121204











2 43882,1155Euronext











02/09/20255 02081,0919
03/09/20252 42680,7426
04/09/20252 78280,9527
05/09/20255 17680,8759

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012


Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel 

Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-09-01T09:02:50+83:00FR000012120482,50EUR67XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:02:50+83:00FR000012120482,50EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:16:19+82:00FR000012120482,25EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:22:55+82:00FR000012120482,25EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:22:55+82:00FR000012120482,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:39:42+82:00FR000012120482,35EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:40:39+82:00FR000012120482,35EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:40:39+82:00FR000012120482,35EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:40:39+82:00FR000012120482,35EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:41:30+82:00FR000012120482,35EUR89XPAR
WENDEL5852025-09-01T09:41:30+82:00FR000012120482,35EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-01T10:21:31+82:00FR000012120482,40EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-01T10:47:37+82:00FR000012120482,40EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:14:07+82:00FR000012120482,25EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:14:07+82:00FR000012120482,25EUR61XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:16:13+82:00FR000012120482,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:28:38+82:00FR000012120482,15EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:29:48+82:00FR000012120482,15EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:32:45+82:00FR000012120482,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:34:31+82:00FR000012120482,15EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:34:31+82:00FR000012120482,15EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:43:00+82:00FR000012120482,10EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:46:00+82:00FR000012120482,10EUR67XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:46:00+82:00FR000012120482,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T11:46:00+82:00FR000012120482,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-01T12:18:23+82:00FR000012120482,10EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-01T12:34:02+82:00FR000012120481,95EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-01T12:37:30+82:00FR000012120482,00EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-01T12:37:36+82:00FR000012120482,00EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-01T12:38:49+82:00FR000012120481,95EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-01T13:23:22+82:00FR000012120481,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-01T13:23:22+82:00FR000012120481,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-01T13:23:57+82:00FR000012120481,80EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-01T13:23:57+82:00FR000012120481,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:31:39+82:00FR000012120481,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:50:42+82:00FR000012120482,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:50:42+82:00FR000012120482,00EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:51:17+82:00FR000012120482,00EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:58:14+82:00FR000012120481,95EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-01T14:58:14+82:00FR000012120481,95EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:21:52+82:00FR000012120481,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:21:52+82:00FR000012120481,95EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:21:52+82:00FR000012120481,95EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:21:52+82:00FR000012120481,95EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:28:41+82:00FR000012120481,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:28:41+82:00FR000012120481,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:28:41+82:00FR000012120481,95EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:39+82:00FR000012120481,95EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:39+82:00FR000012120481,95EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:39+82:00FR000012120481,95EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:44+82:00FR000012120481,95EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:44+82:00FR000012120481,95EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:44+82:00FR000012120481,95EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-01T15:32:44+82:00FR000012120481,95EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:07:26+82:00FR000012120482,10EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:16:22+82:00FR000012120482,25EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:16:22+82:00FR000012120482,25EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:16:22+82:00FR000012120482,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:17:20+82:00FR000012120482,25EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:17:20+82:00FR000012120482,25EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:25:20+82:00FR000012120482,20EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:25:21+82:00FR000012120482,20EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:25:21+82:00FR000012120482,20EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:31:30+82:00FR000012120482,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:31:30+82:00FR000012120482,15EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:31:30+82:00FR000012120482,15EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:34:03+82:00FR000012120482,15EUR64XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:36:45+82:00FR000012120482,10EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:38:49+82:00FR000012120482,05EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:38:49+82:00FR000012120482,05EUR68XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:46:09+82:00FR000012120481,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-01T16:56:08+82:00FR000012120482,15EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:00:10+82:00FR000012120482,10EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:00:10+82:00FR000012120482,10EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:04:16+82:00FR000012120482,10EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:04:16+82:00FR000012120482,10EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:04:38+82:00FR000012120482,10EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:17:40+82:00FR000012120482,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:17:43+82:00FR000012120482,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:18:02+82:00FR000012120482,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:19:02+82:00FR000012120482,10EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:21:39+82:00FR000012120482,10EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:25:44+82:00FR000012120482,05EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:29:25+82:00FR000012120482,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-01T17:29:29+82:00FR000012120482,10EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:09:05+82:00FR000012120482,20EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:09:05+82:00FR000012120482,20EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:11:34+82:00FR000012120482,10EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:12:11+82:00FR000012120482,05EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:12:11+82:00FR000012120482,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:13:26+82:00FR000012120481,95EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:14:22+82:00FR000012120481,80EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:25:03+82:00FR000012120481,65EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:42:45+82:00FR000012120481,50EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:47:19+81:00FR000012120481,45EUR98XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:47:19+81:00FR000012120481,45EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:48:09+81:00FR000012120481,40EUR71XPAR
WENDEL5852025-09-02T09:48:09+81:00FR000012120481,40EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-02T10:12:00+81:00FR000012120481,40EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-02T10:12:00+81:00FR000012120481,40EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-02T10:12:10+81:00FR000012120481,35EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-02T10:43:20+82:00FR000012120481,65EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:00:13+82:00FR000012120481,60EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:00:25+82:00FR000012120481,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:00:25+82:00FR000012120481,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:00:25+82:00FR000012120481,60EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:00:27+82:00FR000012120481,60EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:07:35+82:00FR000012120481,55EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:07:39+82:00FR000012120481,55EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:07:48+82:00FR000012120481,55EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:09:00+82:00FR000012120481,55EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:23:00+81:00FR000012120481,40EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:23:00+81:00FR000012120481,40EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:23:29+81:00FR000012120481,35EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:23:29+81:00FR000012120481,35EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-02T11:23:29+81:00FR000012120481,35EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T12:32:03+81:00FR000012120481,20EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-02T12:35:02+81:00FR000012120481,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-02T12:35:02+81:00FR000012120481,20EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-02T12:35:02+81:00FR000012120481,20EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-02T12:35:02+81:00FR000012120481,20EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,25EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,25EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,20EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,20EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,20EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:00+81:00FR000012120481,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:12+81:00FR000012120481,25EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:18+81:00FR000012120481,25EUR63XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:18+81:00FR000012120481,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:18+81:00FR000012120481,20EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:37+81:00FR000012120481,25EUR86XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:37+81:00FR000012120481,25EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:11:37+81:00FR000012120481,25EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:13:10+81:00FR000012120481,25EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:28+81:00FR000012120481,25EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:28+81:00FR000012120481,25EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:28+81:00FR000012120481,25EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:28+81:00FR000012120481,25EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:38+81:00FR000012120481,25EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:38+81:00FR000012120481,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:29:38+81:00FR000012120481,25EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:30:09+81:00FR000012120481,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:30:09+81:00FR000012120481,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:50:47+81:00FR000012120481,05EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T13:50:47+81:00FR000012120481,05EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:24:17+81:00FR000012120481,15EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:24:17+81:00FR000012120481,15EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:35:46+81:00FR000012120481,20EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:35:46+81:00FR000012120481,20EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:35:46+81:00FR000012120481,20EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:35:46+81:00FR000012120481,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:39:11+81:00FR000012120481,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:40:03+81:00FR000012120481,05EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:33+81:00FR000012120481,15EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:33+81:00FR000012120481,15EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:33+81:00FR000012120481,15EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:54+81:00FR000012120481,05EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:54+81:00FR000012120481,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-02T14:54:54+81:00FR000012120481,05EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:01:53+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:03:50+81:00FR000012120480,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:11:20+81:00FR000012120481,00EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:11:20+81:00FR000012120481,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:11:20+81:00FR000012120481,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:21:25+81:00FR000012120480,90EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:23:24+81:00FR000012120480,90EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:25:45+81:00FR000012120480,90EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:28:25+81:00FR000012120480,95EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:28:25+81:00FR000012120480,95EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:30:05+81:00FR000012120480,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:46:35+81:00FR000012120481,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:47:35+81:00FR000012120481,00EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:55:36+81:00FR000012120481,05EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-02T15:56:11+81:00FR000012120481,00EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:13:37+81:00FR000012120481,15EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:13:37+81:00FR000012120481,15EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:13:37+81:00FR000012120481,15EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:21:38+81:00FR000012120481,10EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:22:43+81:00FR000012120481,10EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:24:13+81:00FR000012120481,10EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:26:00+81:00FR000012120481,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:26:00+81:00FR000012120481,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:27:32+81:00FR000012120481,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:27:32+81:00FR000012120481,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:27:32+81:00FR000012120481,05EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR111XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:30:00+81:00FR000012120481,05EUR73XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:31:45+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:31:45+81:00FR000012120481,00EUR61XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:24+81:00FR000012120481,00EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:39+81:00FR000012120481,00EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:39+81:00FR000012120481,00EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:39+81:00FR000012120481,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:40+81:00FR000012120481,00EUR92XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:40+81:00FR000012120481,00EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:35:40+81:00FR000012120481,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:36:03+81:00FR000012120480,95EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:47:40+81:00FR000012120480,80EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:55:59+81:00FR000012120480,75EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:55:59+81:00FR000012120480,75EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-02T16:56:54+81:00FR000012120480,75EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:24+81:00FR000012120480,85EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:24+81:00FR000012120480,85EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:24+81:00FR000012120480,85EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:24+81:00FR000012120480,85EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:24+81:00FR000012120480,85EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:30+81:00FR000012120480,85EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:30+81:00FR000012120480,85EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:36+81:00FR000012120480,85EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:36+81:00FR000012120480,85EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:00:36+81:00FR000012120480,85EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:12:42+81:00FR000012120480,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:13:08+81:00FR000012120480,70EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:52+81:00FR000012120480,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:52+81:00FR000012120480,75EUR76XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:52+81:00FR000012120480,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:52+81:00FR000012120480,75EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:59+81:00FR000012120480,75EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:59+81:00FR000012120480,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:18:59+81:00FR000012120480,75EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:19:15+81:00FR000012120480,70EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:20:44+81:00FR000012120480,70EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:21:30+81:00FR000012120480,70EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:21:47+81:00FR000012120480,70EUR69XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:21:50+81:00FR000012120480,70EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:23+81:00FR000012120480,70EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:24+81:00FR000012120480,70EUR200XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:46+81:00FR000012120480,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:52+81:00FR000012120480,70EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:52+81:00FR000012120480,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:52+81:00FR000012120480,70EUR89XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:52+81:00FR000012120480,70EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:22:59+81:00FR000012120480,70EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:23:09+81:00FR000012120480,70EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:23:09+81:00FR000012120480,70EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:27:27+81:00FR000012120480,70EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:27:43+81:00FR000012120480,70EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:29:03+81:00FR000012120480,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:29:20+81:00FR000012120480,75EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:29:29+81:00FR000012120480,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-02T17:29:36+81:00FR000012120480,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:03:02+81:00FR000012120481,45EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:10:17+81:00FR000012120481,25EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:17:48+81:00FR000012120481,10EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:18:17+81:00FR000012120481,10EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:20:20+81:00FR000012120481,05EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:20:20+81:00FR000012120481,05EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:20:20+81:00FR000012120481,05EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:25:03+81:00FR000012120480,95EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:31:38+81:00FR000012120480,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:31:38+81:00FR000012120480,85EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:31:54+81:00FR000012120480,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T09:50:02+81:00FR000012120480,75EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-03T10:04:00+81:00FR000012120480,75EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-03T11:44:45+81:00FR000012120480,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-03T11:44:45+81:00FR000012120480,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-03T11:54:00+81:00FR000012120480,75EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:11:54+81:00FR000012120480,70EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:46:52+81:00FR000012120480,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:51:29+81:00FR000012120480,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:53:01+81:00FR000012120480,75EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:53:01+81:00FR000012120480,75EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:59:09+81:00FR000012120480,75EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-03T12:59:10+81:00FR000012120480,75EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:21:49+81:00FR000012120480,85EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:29:00+81:00FR000012120480,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:35:30+81:00FR000012120480,85EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:40:37+81:00FR000012120480,80EUR65XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:40:37+81:00FR000012120480,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:55:10+81:00FR000012120480,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:56:25+81:00FR000012120480,85EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:58:16+81:00FR000012120480,80EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-03T13:58:16+81:00FR000012120480,80EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:02:18+81:00FR000012120480,70EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:02:18+81:00FR000012120480,70EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:02:26+81:00FR000012120480,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:10:42+81:00FR000012120480,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:27:57+81:00FR000012120480,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:36:32+81:00FR000012120480,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:42:51+81:00FR000012120480,70EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:51:08+81:00FR000012120480,65EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:51:08+81:00FR000012120480,65EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:51:08+81:00FR000012120480,65EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:51:11+81:00FR000012120480,50EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:51:26+80:00FR000012120480,45EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:53:51+80:00FR000012120480,45EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-03T14:53:51+80:00FR000012120480,45EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:22+80:00FR000012120480,40EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:07:32+80:00FR000012120480,40EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:11:34+80:00FR000012120480,35EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:19:35+80:00FR000012120480,30EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:23:36+80:00FR000012120480,30EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:24:37+80:00FR000012120480,30EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:49:52+81:00FR000012120480,65EUR57XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:54:02+81:00FR000012120480,65EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:54:04+81:00FR000012120480,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:55:32+81:00FR000012120480,50EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:56:36+81:00FR000012120480,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-03T15:56:40+81:00FR000012120480,50EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-03T16:20:45+81:00FR000012120480,65EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-03T16:22:32+81:00FR000012120480,70EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-03T16:22:32+81:00FR000012120480,70EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-03T16:23:01+81:00FR000012120480,70EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:14:43+81:00FR000012120481,10EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:31:15+81:00FR000012120480,95EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:55:23+81:00FR000012120481,45EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:55:23+81:00FR000012120481,45EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:55:36+81:00FR000012120481,45EUR66XPAR
WENDEL5852025-09-04T09:55:36+81:00FR000012120481,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:03:45+81:00FR000012120481,35EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:03:45+81:00FR000012120481,35EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:05:46+81:00FR000012120481,25EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:11:13+81:00FR000012120481,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:14:38+81:00FR000012120481,25EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:20:04+81:00FR000012120481,10EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-04T10:22:24+81:00FR000012120481,10EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-04T11:27:59+81:00FR000012120481,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-04T11:28:09+81:00FR000012120481,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-04T11:45:56+81:00FR000012120481,10EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-04T11:52:11+81:00FR000012120480,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-04T12:31:31+81:00FR000012120481,10EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-04T12:34:34+81:00FR000012120481,05EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T12:34:34+81:00FR000012120481,05EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-04T12:34:35+81:00FR000012120481,05EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:09:15+81:00FR000012120481,05EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:49+81:00FR000012120481,00EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-04T13:58:53+81:00FR000012120481,00EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:41+81:00FR000012120481,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:41+81:00FR000012120481,00EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:41+81:00FR000012120481,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:41+81:00FR000012120481,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:41+81:00FR000012120481,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:52+81:00FR000012120481,00EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:52+81:00FR000012120481,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:52+81:00FR000012120481,00EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:52+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:33:52+81:00FR000012120481,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-04T14:38:20+81:00FR000012120480,95EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:11:49+81:00FR000012120481,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:17+81:00FR000012120481,00EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:17+81:00FR000012120481,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:17+81:00FR000012120481,05EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:17+81:00FR000012120481,05EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:55+81:00FR000012120481,00EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:20:55+81:00FR000012120481,00EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:21:02+81:00FR000012120481,00EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:23:38+81:00FR000012120481,00EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:23:57+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:23:57+81:00FR000012120481,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:31:39+81:00FR000012120480,95EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:31:39+81:00FR000012120480,95EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-04T15:32:17+81:00FR000012120480,95EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:03:48+81:00FR000012120480,85EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:03:48+81:00FR000012120480,85EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:03:48+81:00FR000012120480,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:05:55+81:00FR000012120480,85EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:06:24+81:00FR000012120480,85EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:09:33+81:00FR000012120480,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:09:33+81:00FR000012120480,80EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:12:04+81:00FR000012120480,80EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:12:10+81:00FR000012120480,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:13:56+81:00FR000012120480,75EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:13:56+81:00FR000012120480,75EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:40:36+81:00FR000012120480,80EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:45:12+81:00FR000012120480,80EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:45:12+81:00FR000012120480,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-04T16:45:35+81:00FR000012120480,75EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:07+81:00FR000012120480,75EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:07+81:00FR000012120480,75EUR94XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:07+81:00FR000012120480,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:13+81:00FR000012120480,75EUR93XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:13+81:00FR000012120480,75EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:06:34+81:00FR000012120480,75EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:07:12+81:00FR000012120480,75EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:11:31+81:00FR000012120480,75EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:27+81:00FR000012120480,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:27+81:00FR000012120480,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:27+81:00FR000012120480,80EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:30+81:00FR000012120480,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:32+81:00FR000012120480,80EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:36+81:00FR000012120480,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:12:39+81:00FR000012120480,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:27+81:00FR000012120480,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:27+81:00FR000012120480,80EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:27+81:00FR000012120480,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:41+81:00FR000012120480,80EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:41+81:00FR000012120480,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:53+81:00FR000012120480,60EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:15:59+81:00FR000012120480,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:16:03+81:00FR000012120480,70EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:16:07+81:00FR000012120480,70EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:28:00+81:00FR000012120480,75EUR93XPAR
WENDEL5852025-09-04T17:28:00+81:00FR000012120480,75EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:02:41+81:00FR000012120481,05EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:04:41+81:00FR000012120481,05EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:05:11+81:00FR000012120481,05EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:06:11+81:00FR000012120481,05EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:06:16+81:00FR000012120481,00EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:08:13+81:00FR000012120480,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:08:26+81:00FR000012120480,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:08:26+81:00FR000012120480,85EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:09:51+81:00FR000012120480,75EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:12:02+81:00FR000012120480,75EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:20:34+81:00FR000012120480,75EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:20:34+81:00FR000012120480,75EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:22:31+81:00FR000012120480,75EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:22:31+81:00FR000012120480,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:25:43+81:00FR000012120480,80EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:25:43+81:00FR000012120480,80EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:28:22+81:00FR000012120480,80EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:29:59+81:00FR000012120480,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:29:59+81:00FR000012120480,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:29:59+81:00FR000012120480,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:36:22+81:00FR000012120480,90EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:44:00+81:00FR000012120481,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:44:15+81:00FR000012120481,10EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:49:23+81:00FR000012120481,10EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:56:42+81:00FR000012120481,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T09:59:22+81:00FR000012120481,25EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:01:22+81:00FR000012120481,15EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:04:22+81:00FR000012120481,10EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:10:02+81:00FR000012120481,05EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:10:15+81:00FR000012120481,00EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:10:15+81:00FR000012120481,00EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:14:28+81:00FR000012120481,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:18:22+81:00FR000012120480,95EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:18:22+81:00FR000012120480,95EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:18:22+81:00FR000012120480,95EUR64XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:21:13+81:00FR000012120481,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:27:31+81:00FR000012120480,95EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:27:31+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:27:31+81:00FR000012120480,95EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:31:20+81:00FR000012120480,95EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:31:23+81:00FR000012120480,95EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:40:02+81:00FR000012120480,95EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:40:22+81:00FR000012120480,95EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-05T10:46:22+81:00FR000012120480,95EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:02:00+81:00FR000012120480,90EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:02:00+81:00FR000012120480,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:02:00+81:00FR000012120480,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:02:00+81:00FR000012120480,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:02:00+81:00FR000012120480,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:08:24+81:00FR000012120480,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:08:24+81:00FR000012120480,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:10:12+81:00FR000012120480,85EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:17:29+81:00FR000012120480,90EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:22:57+81:00FR000012120480,95EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:23:00+81:00FR000012120480,90EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:23:00+81:00FR000012120480,90EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:23:55+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:23:55+81:00FR000012120480,95EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:24:57+81:00FR000012120480,95EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:24:57+81:00FR000012120480,95EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:29:31+81:00FR000012120480,90EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:39:13+81:00FR000012120480,90EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:39:13+81:00FR000012120480,90EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:41:20+81:00FR000012120480,90EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:41:20+81:00FR000012120480,90EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:41:20+81:00FR000012120480,90EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:41:20+81:00FR000012120480,90EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:50:14+81:00FR000012120480,90EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:50:14+81:00FR000012120480,90EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-05T11:50:14+81:00FR000012120480,90EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:03:57+81:00FR000012120481,05EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:03:57+81:00FR000012120481,05EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:03:57+81:00FR000012120481,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:03:57+81:00FR000012120481,05EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:03:57+81:00FR000012120481,05EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:16:07+81:00FR000012120480,95EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:16:07+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:30:27+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:30:27+81:00FR000012120480,95EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:34:18+81:00FR000012120481,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:38:15+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:38:18+81:00FR000012120480,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:38:18+81:00FR000012120480,95EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:48:42+81:00FR000012120480,95EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T12:58:51+81:00FR000012120480,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:04:57+81:00FR000012120480,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:04:57+81:00FR000012120480,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:27:53+81:00FR000012120480,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:27:53+81:00FR000012120480,90EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:29:46+81:00FR000012120480,90EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:30:27+81:00FR000012120480,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:30:27+81:00FR000012120480,90EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:32:30+81:00FR000012120480,80EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:49:06+81:00FR000012120480,95EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:51:05+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T14:54:08+81:00FR000012120480,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:02:30+81:00FR000012120481,05EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:02:30+81:00FR000012120481,05EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:02:30+81:00FR000012120481,05EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:11:07+81:00FR000012120481,05EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:29:52+81:00FR000012120481,00EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:46:40+81:00FR000012120481,15EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:46:40+81:00FR000012120481,15EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T15:46:40+81:00FR000012120481,15EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:01:05+81:00FR000012120481,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:01:05+81:00FR000012120481,20EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:09:08+81:00FR000012120481,10EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:09:08+81:00FR000012120481,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:09:08+81:00FR000012120481,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:11:38+81:00FR000012120481,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:13:36+81:00FR000012120481,10EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:16+81:00FR000012120481,10EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:32+81:00FR000012120481,05EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:32+81:00FR000012120481,05EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:59+81:00FR000012120481,00EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:59+81:00FR000012120481,00EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:14:59+81:00FR000012120481,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:18:27+81:00FR000012120480,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:23:32+81:00FR000012120480,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:23:32+81:00FR000012120480,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:28:20+81:00FR000012120480,65EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:28:20+81:00FR000012120480,65EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:47+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:47+81:00FR000012120480,70EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:47+81:00FR000012120480,70EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:47+81:00FR000012120480,70EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:50+81:00FR000012120480,70EUR82XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:50+81:00FR000012120480,70EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:55+81:00FR000012120480,70EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:32:55+81:00FR000012120480,70EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:33:01+81:00FR000012120480,70EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:33:05+81:00FR000012120480,65EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:33:10+81:00FR000012120480,65EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:38:33+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:38:33+81:00FR000012120480,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:39:50+81:00FR000012120480,65EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:39:50+81:00FR000012120480,65EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:39:50+81:00FR000012120480,65EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:44:52+81:00FR000012120480,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:44:52+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:45:05+81:00FR000012120480,70EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:45:05+81:00FR000012120480,70EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:45:05+81:00FR000012120480,70EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:45:05+81:00FR000012120480,70EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:48:53+81:00FR000012120480,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:48:53+81:00FR000012120480,60EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:57:53+81:00FR000012120480,65EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:57:55+81:00FR000012120480,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:57:55+81:00FR000012120480,65EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-05T16:59:07+81:00FR000012120480,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:01:05+81:00FR000012120480,60EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:02:21+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:02:57+81:00FR000012120480,65EUR73XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:02:57+81:00FR000012120480,65EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:02:57+81:00FR000012120480,65EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:05:03+81:00FR000012120480,65EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:11:38+81:00FR000012120480,55EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:15:17+81:00FR000012120480,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:15:34+81:00FR000012120480,60EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:18:01+81:00FR000012120480,60EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:18:01+81:00FR000012120480,60EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:22:34+81:00FR000012120480,65EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:22:34+81:00FR000012120480,65EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:25:05+81:00FR000012120480,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:28:17+81:00FR000012120480,65EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:28:48+81:00FR000012120480,65EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:28:48+81:00FR000012120480,65EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:28:48+81:00FR000012120480,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:29:18+81:00FR000012120480,60EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-05T17:29:28+81:00FR000012120480,65EUR24XPAR

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 septembre 2025

Recommended Reading