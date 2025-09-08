ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er septembre au 5 septembre 2025

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er septembre 2025 au 05 septembre 2025

Paris-La Défense, le 8 septembre 2025 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 1er septembre 2025 au 05 septembre 2025 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-01 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-02 FR0000074148 1 746 44,720561 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-03 FR0000074148 1 678 44,146722 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-04 FR0000074148 1 707 44,650264 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-05 FR0000074148 1 718 44,708207 XPAR TOTAL 6 849 44,559352

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 800 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France

