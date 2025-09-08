Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 04 septembre 2025

Ivry-sur-Seine, le 8 septembre 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 1er au 04 septembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 1er au 4 septembre 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode Identifiant de l'émetteur (LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsCode identifiant marché
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3501/09/2025FR00114769283 72629,6121XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3501/09/2025FR0011476928 49029,5822CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3501/09/2025FR0011476928 35529,5837TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3501/09/2025FR0011476928 6329,6000AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3502/09/2025FR00114769285 51029,3542XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3502/09/2025FR00114769282 56029,2103CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3502/09/2025FR0011476928 51229,3067AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3502/09/2025FR0011476928 43529,2415TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3503/09/2025FR00114769285 51929,4139XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3503/09/2025FR00114769282 77529,3872CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3503/09/2025FR0011476928 53529,3526AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3503/09/2025FR0011476928 42429,3354TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3504/09/2025FR0011476928 60829,2127XPAR
   TOTAL23 51229,3990 

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

