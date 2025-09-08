Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 04 septembre 2025

Ivry-sur-Seine, le 8 septembre 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres

du 1er au 04 septembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 1er au 4 septembre 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 01/09/2025 FR0011476928 3 726 29,6121 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 01/09/2025 FR0011476928 490 29,5822 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 01/09/2025 FR0011476928 355 29,5837 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 01/09/2025 FR0011476928 63 29,6000 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 02/09/2025 FR0011476928 5 510 29,3542 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 02/09/2025 FR0011476928 2 560 29,2103 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 02/09/2025 FR0011476928 512 29,3067 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 02/09/2025 FR0011476928 435 29,2415 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 03/09/2025 FR0011476928 5 519 29,4139 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 03/09/2025 FR0011476928 2 775 29,3872 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 03/09/2025 FR0011476928 535 29,3526 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 03/09/2025 FR0011476928 424 29,3354 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 04/09/2025 FR0011476928 608 29,2127 XPAR TOTAL 23 512 29,3990

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe