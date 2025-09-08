COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/09/2025
|FR0000062234
|4
|1454,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/09/2025
|FR0000062234
|5
|1456,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/09/2025
|FR0000062234
|16
|1456,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/09/2025
|FR0000062234
|46
|1456,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/09/2025
|FR0000062234
|16
|1448,5000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/09/2025
|FR0000062234
|47
|1451,2766
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/09/2025
|FR0000062234
|4
|1450,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/09/2025
|FR0000062234
|4
|1450,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/09/2025
|FR0000062234
|50
|1429,5600
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/09/2025
|FR0000062234
|5
|1434,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/09/2025
|FR0000062234
|18
|1432,2222
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/09/2025
|FR0000062234
|4
|1434,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/09/2025
|FR0000062234
|10
|1424,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/09/2025
|FR0000062234
|5
|1422,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/09/2025
|FR0000062234
|18
|1423,7778
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/09/2025
|FR0000062234
|4
|1422,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/09/2025
|FR0000062234
|50
|1425,2000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/09/2025
|FR0000062234
|19
|1422,6316
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/09/2025
|FR0000062234
|5
|1422,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/09/2025
|FR0000062234
|4
|1422,0000
|TQEX
|TOTAL
|334
|1437,9401
