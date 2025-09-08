Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET 


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/09/2025FR0000062234 41454,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/09/2025FR0000062234 51456,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/09/2025FR0000062234 161456,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/09/2025FR0000062234 461456,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/09/2025FR0000062234 161448,5000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/09/2025FR0000062234 471451,2766XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/09/2025FR0000062234 41450,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/09/2025FR0000062234 41450,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/09/2025FR0000062234 501429,5600XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/09/2025FR0000062234 51434,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/09/2025FR0000062234 181432,2222CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/09/2025FR0000062234 41434,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/09/2025FR0000062234 101424,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/09/2025FR0000062234 51422,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/09/2025FR0000062234 181423,7778CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/09/2025FR0000062234 41422,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/09/2025FR0000062234 501425,2000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/09/2025FR0000062234 191422,6316CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/09/2025FR0000062234 51422,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/09/2025FR0000062234 41422,0000TQEX
   TOTAL 3341437,9401 

Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégédu 1 septembre au 5 septembre 2025

Recommended Reading