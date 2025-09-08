Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 septembre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 08 septembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument
financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|01/09/2025
|FR0000125338
|40 685
|121,1037
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|01/09/2025
|FR0000125338
|14 437
|121,0416
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|01/09/2025
|FR0000125338
|2 435
|121,0384
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|01/09/2025
|FR0000125338
|2 443
|121,0618
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/09/2025
|FR0000125338
|55 611
|119,5569
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/09/2025
|FR0000125338
|19 389
|119,5486
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|119,6847
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|119,6575
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/09/2025
|FR0000125338
|17 630
|120,1317
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/09/2025
|FR0000125338
|3 166
|119,9542
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/09/2025
|FR0000125338
|884
|119,9579
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/09/2025
|FR0000125338
|884
|119,9489
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/09/2025
|FR0000125338
|40 000
|122,4459
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/09/2025
|FR0000125338
|15 000
|122,3450
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|122,3384
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|122,3199
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/09/2025
|FR0000125338
|22 737
|123,4656
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/09/2025
|FR0000125338
|2 387
|123,1113
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/09/2025
|FR0000125338
|388
|123,1729
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/09/2025
|FR0000125338
|390
|123,1950
|TQEX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2025-09-08_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_1_septembre_au_5 septembre 2025