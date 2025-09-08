Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 septembre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 08 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025

 

 

Nom de l'émetteur		 

 

Code Identifiant de l'émetteur		 

 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument
financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3601/09/2025FR000012533840 685121,1037XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3601/09/2025FR000012533814 437121,0416CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3601/09/2025FR00001253382 435121,0384AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3601/09/2025FR00001253382 443121,0618TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/09/2025FR000012533855 611119,5569XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/09/2025FR000012533819 389119,5486CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/09/2025FR00001253382 500119,6847TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/09/2025FR00001253382 500119,6575AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/09/2025FR000012533817 630120,1317XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/09/2025FR00001253383 166119,9542CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/09/2025FR0000125338 884119,9579AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/09/2025FR0000125338 884119,9489TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/09/2025FR000012533840 000122,4459XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/09/2025FR000012533815 000122,3450CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/09/2025FR00001253382 500122,3384AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/09/2025FR00001253382 500122,3199TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/09/2025FR000012533822 737123,4656XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/09/2025FR00001253382 387123,1113CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/09/2025FR0000125338 388123,1729AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/09/2025FR0000125338 390123,1950TQEX

  

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-09-08_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_1_septembre_au_5 septembre 2025

