Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 septembre 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 08 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 septembre au 5 septembre 2025









Nom de l'émetteur







Code Identifiant de l'émetteur







Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument

financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/09/2025 FR0000125338 40 685 121,1037 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/09/2025 FR0000125338 14 437 121,0416 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/09/2025 FR0000125338 2 435 121,0384 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/09/2025 FR0000125338 2 443 121,0618 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/09/2025 FR0000125338 55 611 119,5569 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/09/2025 FR0000125338 19 389 119,5486 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/09/2025 FR0000125338 2 500 119,6847 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/09/2025 FR0000125338 2 500 119,6575 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/09/2025 FR0000125338 17 630 120,1317 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/09/2025 FR0000125338 3 166 119,9542 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/09/2025 FR0000125338 884 119,9579 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/09/2025 FR0000125338 884 119,9489 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/09/2025 FR0000125338 40 000 122,4459 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/09/2025 FR0000125338 15 000 122,3450 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/09/2025 FR0000125338 2 500 122,3384 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/09/2025 FR0000125338 2 500 122,3199 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/09/2025 FR0000125338 22 737 123,4656 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/09/2025 FR0000125338 2 387 123,1113 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/09/2025 FR0000125338 388 123,1729 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/09/2025 FR0000125338 390 123,1950 TQEX

