GTT : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total
de droits de vote et d’actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 8 septembre 2025
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote théoriques1
|Nombre total de droits de vote nets2
|31 août 2025
|37 117 772
|37 117 772
|37 061 515
Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2 Déduction faite des actions autodétenues
