Nanterre, le 08 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 01 Septembre au 05 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 Septembre au 05 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-09-01 FR0000125486 55 391 115,406709 XPAR VINCI 2025-09-01 FR0000125486 25 963 115,422251 CEUX VINCI 2025-09-01 FR0000125486 14 868 115,461111 TQEX VINCI 2025-09-01 FR0000125486 13 778 115,337926 AQEU VINCI 2025-09-02 FR0000125486 59 398 113,775254 XPAR VINCI 2025-09-02 FR0000125486 32 270 113,785634 CEUX VINCI 2025-09-02 FR0000125486 14 552 113,822732 TQEX VINCI 2025-09-02 FR0000125486 13 780 114,228160 AQEU VINCI 2025-09-03 FR0000125486 52 294 113,850702 XPAR VINCI 2025-09-03 FR0000125486 31 934 113,923156 CEUX VINCI 2025-09-03 FR0000125486 14 831 113,779735 TQEX VINCI 2025-09-03 FR0000125486 13 941 113,492163 AQEU VINCI 2025-09-04 FR0000125486 48 551 115,429636 XPAR VINCI 2025-09-04 FR0000125486 30 116 115,449025 CEUX VINCI 2025-09-04 FR0000125486 15 084 115,426850 TQEX VINCI 2025-09-04 FR0000125486 14 249 114,850404 AQEU VINCI 2025-09-05 FR0000125486 52 903 116,025727 XPAR VINCI 2025-09-05 FR0000125486 29 086 115,973334 CEUX VINCI 2025-09-05 FR0000125486 13 918 116,063213 AQEU VINCI 2025-09-05 FR0000125486 12 093 115,998119 TQEX TOTAL 559 000 114,8566

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe