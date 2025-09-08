Déclaration des transactions sur actions propres Du 01 Septembre au 05 Septembre 2025

Nanterre, le 08 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 01 Septembre au 05 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 Septembre au 05 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-09-01FR000012548655 391115,406709XPAR
VINCI2025-09-01FR000012548625 963115,422251CEUX
VINCI2025-09-01FR000012548614 868115,461111TQEX
VINCI2025-09-01FR000012548613 778115,337926AQEU
VINCI2025-09-02FR000012548659 398113,775254XPAR
VINCI2025-09-02FR000012548632 270113,785634CEUX
VINCI2025-09-02FR000012548614 552113,822732TQEX
VINCI2025-09-02FR000012548613 780114,228160AQEU
VINCI2025-09-03FR000012548652 294113,850702XPAR
VINCI2025-09-03FR000012548631 934113,923156CEUX
VINCI2025-09-03FR000012548614 831113,779735TQEX
VINCI2025-09-03FR000012548613 941113,492163AQEU
VINCI2025-09-04FR000012548648 551115,429636XPAR
VINCI2025-09-04FR000012548630 116115,449025CEUX
VINCI2025-09-04FR000012548615 084115,426850TQEX
VINCI2025-09-04FR000012548614 249114,850404AQEU
VINCI2025-09-05FR000012548652 903116,025727XPAR
VINCI2025-09-05FR000012548629 086115,973334CEUX
VINCI2025-09-05FR000012548613 918116,063213AQEU
VINCI2025-09-05FR000012548612 093115,998119TQEX
      
  TOTAL559 000114,8566 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

