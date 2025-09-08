ABC arbitrage - droits de vote au 31 aout 2025

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date du 31 aout 2025
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
|Nbre total d'actions composant le capital
|59 608 879
|Total théorique des droits de vote
|59 608 879
|Total réel des droits de vote*
|59 531 392
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées
Pièce jointe