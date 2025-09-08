CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S36-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 8 septembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 01/09/2025 FR0000044323 146 144,75 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 02/09/2025 FR0000044323 177 143,01 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/09/2025 FR0000044323 196 131,77 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 04/09/2025 FR0000044323 84 133,18 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 05/09/2025 FR0000044323 130 137,27 XPAR

Pièce jointe