EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aasta augustis konsolideeritud üüritulu 2 704 tuhat eurot, mis on 15 tuhat eurot rohkem kui juulis. Üüritulu kasv oli peamiselt seotud üüriarvestuse algusega Ermi hooldekodu uuelt osalt. Fondi konsolideeritud puhasüüritulu (NOI) oli augustis 2 622 tuhat eurot, suurenedes võrreldes juuliga 18 tuhande euro võrra.

2025. aasta kaheksa kuu jooksul teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 20,97 miljonit eurot, mis on 2,3% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA oli samal perioodil 17,55 miljonit eurot, jäädes aastatagusega võrreldes samale tasemele.

Korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) on selle aasta kaheksa kuu kokkuvõttes 8,36 miljonit eurot, mis on 17% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Seda eelkõige tänu uutest soetustest ja arendustest lisandunud rahavoole ning madalamatele intressikuludele tulenevalt EURIBOR’i langusest.

Kaheksa kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 58,49 senti aktsia kohta, mis on 10,8% rohkem kui mullu samal perioodil. Fondivalitseja teeb täpsemad arvutused laenude refinantseerimiste ning potentsiaalse 2025. aasta oodatava dividendi osas novembris.

Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli augusti lõpus 20,2868 eurot ja EPRA NRV 21,1682 eurot. Mõlemad näitajad kasvasid kuuga 0,8%.

