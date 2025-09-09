Exosens lance son nouveau tube intensificateur de lumière 5G, un tournant en termes de perception visuelle et de performance dans la vision nocturne

EXOSENS LANCE SON NOUVEAU TUBE INTENSIFICATEUR DE LUMIERE 5G, UN TOURNANT EN TERMES DE PERCEPTION VISUELLE ET DE PERFORMANCE DANS LA VISION NOCTURNE

9 SEPTEMBRE 2025

Exosens annonce la commercialisation du tube intensificateur de lumière 5G, une avancée technologique majeure dans le domaine de la vision nocturne.

Le 5G établit de nouveaux standards de performance en termes de qualité d’image, de portée d’observation et de gain lumineux, avec une amélioration de la performance globale de +30 % (FOM) et jusqu’à +35 % de portée de détection par rapport au standard actuel, faisant de cette innovation l’une des plus significatives de la dernière décennie dans le segment des tubes intensificateurs de lumière.

Exosens sera le seul acteur capable de fournir ce niveau de technologie aux membres de l’OTAN et à leurs alliés, les solutions américaines comparables étant largement limitées à leur marché domestique, confirmant ainsi son rôle de fournisseur stratégique de vision nocturne de l’OTAN.

Déjà adopté par de nombreuses unités de Forces Spéciales, le 5G fait déjà l’objet de commandes de plus de 5 000 tubes avant le lancement officiel du produit, ce qui en fait déjà un succès commercial.

Exosens, (EXENS, FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fabrication de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce le lancement de la commercialisation du tube intensificateur de lumière 5G offrant une performance globale inégalée dans le domaine de la vision nocturne. Le 5G introduit des avancées majeures à même de redéfinir les capacités opérationnelles des forces armées. Il offre une amélioration significative de la performance globale (dite FOM, Figure of Merit) de 30 % ainsi qu’une augmentation jusqu’à 35% des portées de détection, quel que soit le niveau de nuit (de 1 à 5) par rapport à un tube intensificateur standard actuel.

Le confort visuel devient unique : grâce à des innovations dans les processus de fabrication ainsi que des composants très hauts de gamme, le 5G offre des images encore plus nettes. Il réduit considérablement le « bruit » ou les « fourmillements », surtout dans des conditions de faible lumière, en améliorant la perception des textures, des contrastes et de la profondeur. Ce confort d’image permet une réduction notable de la fatigue visuelle et de la charge mentale, et augmente la mobilité du soldat grâce à une meilleure perception de l’environnement et des reliefs au sol.

Alors que la guerre en Ukraine a montré la nécessité de moderniser les équipements des armées européennes terrestres, le 5G a vocation à devenir le produit de prédilection des forces spéciales, et le futur standard de la vision nocturne au sein de toutes les forces armées. Avec des commandes en avance de phase du lancement officiel, le 5G est déjà plébiscité par ses premiers utilisateurs.

La conception du 5G est également une prouesse industrielle française : un savoir-faire, maîtrisé de bout en bout sur le sol français, qui contribuera à la montée en gamme et en puissance des forces armées européennes et de ses alliés. Cette innovation vient renforcer la capacité des forces armées à agir avec précision, efficacité et sécurité dans des environnements de plus en plus complexes.

Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens, a indiqué : « Le lancement du tube 5G marque une étape déterminante dans l’histoire d’Exosens. C’est la traduction concrète de l’ambition et de la stratégie du groupe sur son segment Amplification. Le 5G est le fruit de plusieurs années de recherche, d’essais, d’améliorations, et surtout d’une attention constante aux besoins exprimés par les forces armées sur le terrain. Dans un monde où les menaces évoluent vite et où la supériorité technologique est devenue un impératif opérationnel, nous avons fait le choix d’investir massivement dans l’innovation. Avec plus de 5 000 tubes déjà pré-commandés, le 5G est déjà un succès commercial. Le 5G d’Exosens, c’est une vision nocturne plus nette, plus confortable, et performante au service d’une ambition : poursuivre notre ancrage en tant que leader mondial du secteur. Avec cette technologie, l’obscurité n’est plus une limite, elle devient un avantage tactique ! »

A PROPOS D’EXOSENS

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d’informations : exosens.com.

