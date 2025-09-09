Viridien lance l'imagerie sismique de l’étude OBN multi-clients d’Utsira North afin de soutenir l'exploration et le développement du plateau continental norvégien

Paris, France – le 9 septembre 2025

Viridien annonce le lancement de la phase de traitement et d'imagerie de l'étude sismique multi-clients Ocean Bottom Node (OBN) d’Utsira North, en mer du Nord norvégienne, dont l'acquisition a été finalisée cet été. Les produits finaux de l'imagerie sont attendus pour le troisième trimestre 2026.

L'étude OBN d’Utsira North couvre 513 km², à l'est du champ Alvheim, dans le sud du Viking Graben. Elle apportera des informations essentielles sur l'une des zones pétrolières offshore les plus stratégiques de Norvège, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'exploration de proximité et l’optimisation de l’extraction des réserves existantes dans des bassins matures. Cette étude enrichit également la bibliothèque de données OBN multi-clients de Viridien et consolide encore sa position stratégique en mer du Nord, en tant que fournisseur de référence d'imagerie OBN sur le plateau continental norvégien.

Les experts en imagerie de Viridien mettent actuellement en œuvre leurs flux d'imagerie sismique de pointe, intégrant notamment leur dernière technologie propriétaire d'inversion des formes d’ondes complètes à décalage temporel (time-lag full-waveform inversion / TLFWI), afin de produire des images sismiques inédites dans cette région. L’étude Utsira North OBN permettra ainsi d’améliorer la résolution des intervalles géologiques complexes de la région, mettant en lumière la manière dont les failles profondes contribuent à déterminer la distribution des sédiments et, par conséquent, clarifiant la présence de faciès de réservoirs et de nouvelles cibles potentielles.

Dechun Lin, Head of Earth Data chez Viridien, a déclaré : « L'imagerie et la commercialisation en multi-clients des données OBN d'Utsira North réaffirment l’engagement à long terme de Viridien envers le plateau continental norvégien et notre leadership technologique dans la région. Une fois encore, en tant que fournisseur de données à forte valeur ajoutée, nous mobilisons nos capacités inégalées en matière d'imagerie du sous-sol pour offrir une nouvelle génération de données qui permettra aux sociétés d'exploration et de production de prendre de meilleures décisions dans des environnements matures et de plus en plus complexes, et de maximiser les rendements de leurs infrastructures existantes et de leurs investissements en exploration de proximité. »

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

