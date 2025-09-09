HMS Networks presenterar strategiska mål för 2030





Nya finansiella mål och hållbarhetsmål har fastställts av styrelsen för HMS Networks AB (publ). Målen, tillsammans med strategin för 2030 och en affärsuppdatering, kommer att presenteras vid HMS kapitalmarknadsdag idag.

HMS strategiska period 2020-2025 närmar sig sitt slut, och även om perioden inte är avslutad, är HMS Networks på god väg att uppnå målen för 2025, ursprungligen satta under 2020.



Under 2026-2030 kommer HMS att accelerera arbetet med att vinna nya kunder och utöka affärerna med befintliga kunder. Förutom organisk tillväxt kommer förvärv att ha hög prioritet för att stärka och bredda varje division. Under de kommande fem åren kommer betydande investeringar göras i en uppdaterad produktportfölj för att öka serviceinnehållet till kunder samt möjliggöra en större andel årligen återkommande intäkter (Annual Recurring Revenue, ARR). För att säkerställa en fortsatt stabil lönsamhet har HMS även satt upp mål för att fortsatt förbättra operationell effektivitet.



Mål för 2030

Hållbarhet

HMS är i processen att ansöka till Science-Based Targets Initiative – och följer därmed ambitionen att uppnå ett netto-positivt koldioxidavtryck till 2050.

HMS siktar också på att erhålla EcoVadis Guld-rating, vilket placerar HMS bland topp 5 % i branschen.

Personal & Kunder

HMS tror på devisen: “happy and high-performing employees generate loyal customers” och fortsätter att prioritera personalagendan. Målet ”Employee Engagement Index” har satts till minst 80 över perioden. Man har även som avsikt att öka andelen kvinnliga chefer till minst 30 % till 2030.

Det systematiska arbetet med att skapa långsiktigt kundvärde fortsätter, och målet för "Customer Net Promotor Score" har satts till minst 50 över perioden.



Tillväxt & Vinst

Målet för nettoomsättning 2030 har satts till 7,5 miljarder SEK, med ett EBITA-marginalmål på 25 % för perioden. HMS kommer att gå ifrån ”justerad EBIT” som huvudmått för lönsamhet. Det nya måttet blir EBITA, där avskrivningar på övervärden ej inkluderas. Däremot inkluderas avskrivningar på andra immateriella tillgångar såsom aktiverade utvecklingskostnader. Det innebär i stort att EBITA kommer vara detsamma som ”justerad EBIT”, med den enda skillnaden att engångsjusteringar som exempelvis integrations- och omstruktureringskostnader kommer påverka EBITA.



Målet för utdelning kommer att ligga inom 30-50 % av justerad vinst per aktie (EPS), och riktlinjen för skuldsättning, uttryckt i nettoskuld i relation till rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), kvarstår på under 2,5x över tid.



Dessutom siktar HMS på att öka årligen återkommande intäkter (Annual Recurring Revenue, ARR) till att utgöra 10 % av nettoomsättningen år 2030, vilket kommer bidra till att nå den nya, högre ambitionsnivån om en bruttomarginal över 65 %.





Affärsuppdatering

Affärsklimatet under det tredje kvartalet har utvecklats liknande som under första halvåret, med en liten förbättring i efterfrågan från två av huvudmarknaderna - USA och Tyskland. Övriga Europa och Japan har däremot varit något svagare än första halvåret. Den goda tillväxten i Kina fortsätter.



Som kommunicerats i rapporten från det andra kvartalet, skedde ett tillfälligt leveransstopp från vår amerikanska fabrik i juni på grund av lanseringen av ett nytt ERP-system. De uppskjutna leveranserna på 15 MSEK kommer att levereras under Q3.



Amerikanska tullar som hade en något negativ effekt på bruttomarginalen under Q2, har nu kompenserats för genom prishöjningar, vilket innebär att bruttomarginalen bör vara något förbättrad.



Skuldsättningen i bolaget minskar månad för månad med målet att nå en nettoskuld i relation till EBITDA på omkring 2,5x vid årets slut.

HMS kapitalmarknadsdag

Presentationerna startar idag kl 09.00 CEST och väntas avslutas kl 12.00 CEST. Alla deltagare som ansluter digitalt kan ställa skriftliga frågor via webbcasten. Ingen förhandsregistrering krävs för deltagande via webbcast. Eventet kommer även att finnas tillgängligt för visning efteråt. Webbcasten finns tillgänglig via denna länk.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Denna information är sådan som HMS Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan kontaktpersoners försorg, klockan 07:30 CEST, den 9 september 2025.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

