Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 1. september til 5. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.380.082 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,2486 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 1. september OSE 264.082 248,6700 65.669.270,94 CEUX TQEX 2. september OSE 267.200 249,7800 66.741.216,00 CEUX TQEX 3. september OSE 280.000 245,2528 68.670.784,00 CEUX TQEX 4. september OSE 282.000 241,3664 68.065.324,80 CEUX TQEX 5. september OSE 286.800 241,6895 69.316.548,60 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.380.082 245,2486 338.463.144,34 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 6.891.119 254,4871 1.753.701.047,69 CEUX TQEX Totalt 6.891.119 254,4871 1.753.701.047,69 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 8.271.201 252,9456 2.092.164.192,03 CEUX TQEX Totalt 8.271.201 252,9456 2.092.164.192,03

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 34.187.306 egne aksjer, tilsvarende 1,34% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 24.648.389 egne aksjer. tilsvarende 0,96% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg