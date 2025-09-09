Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 1. september til 5. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.380.082 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,2486 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|1. september
|OSE
|264.082
|248,6700
|65.669.270,94
|CEUX
|TQEX
|2. september
|OSE
|267.200
|249,7800
|66.741.216,00
|CEUX
|TQEX
|3. september
|OSE
|280.000
|245,2528
|68.670.784,00
|CEUX
|TQEX
|4. september
|OSE
|282.000
|241,3664
|68.065.324,80
|CEUX
|TQEX
|5. september
|OSE
|286.800
|241,6895
|69.316.548,60
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.380.082
|245,2486
|338.463.144,34
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|6.891.119
|254,4871
|1.753.701.047,69
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|6.891.119
|254,4871
|1.753.701.047,69
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|8.271.201
|252,9456
|2.092.164.192,03
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|8.271.201
|252,9456
|2.092.164.192,03
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 34.187.306 egne aksjer, tilsvarende 1,34% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 24.648.389 egne aksjer. tilsvarende 0,96% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
