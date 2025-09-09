Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

EmitentArco Vara AS
VäärtpaberEUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Väärtpaberi tüüpTagamata ja allutamata võlakiri
ISINEE0000002244
Pakkumise tüüpAvalik pakkumine Eestis jae- ja institutsionaalsetele investoritele, suunatud pakkumine Lätis ja Leedus institutsionaalsetele investoritele
Emissiooni maht10 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 15 miljoni euroni
Nominaalhind100 eurot
Intressimäär8.8% aastas
IntressimaksedKvartaalsed (24. september, 24. detsember, 24. märts ja 24.juuni)
Märkimisperiood10 September 2025, kell 10:00 – 19 September 2025, 16:00
Väärtuspäev24 September 2025
Lunastustähtaeg24 September 2028
Kauplemisele võtmise taotlemineNasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri
Esimene kauplemispäev25 September 2025 või sellele lähedane kuupäev
Prospekt kinnitatud08.09.2025 Finantsinspektsiooni poolt
KohustusedOmakapitali osakaal kogu bilansimahust ≥35%;
Osalus tütarettevõtetes ≥75%;
Kinnisvara ei müüda ega võõrandata alla turuhinna
KorraldajadRedgate Capital ja LHV
Juriidiline nõustajaAdvokaadibüroo WIDEN


Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et võlakirjade tagatiseks ei ole eraldi panditud vara ega muid kindlustusmehhanisme ning investorite nõuded ei ole eelistatud teiste kohustuste ees. Võlakirjaomanike nõuded on samal tasemel (pari passu) kõigi teiste Arco Vara AS-i tagamata ja allutamata kohustustega. Juhul kui emitendil peaks tekkima makseraskusi, rahuldatakse võlakirjaomanike nõudeid võrdsetel alustel koos teiste samaväärsete võlausaldajatega.

Pakkumise ajakava

10.09.2025 kell 10.00Võlakirjade märkimisperioodi algus
19.09.2025 kell 16.00*Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
22.09.2025Võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
24.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
25.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja märkimisorderi esitamiseks.

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Võlakirja ISIN kood:EE0000002244
Võlakirjade arv:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta):100 eurot
Tehingu summa:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool:Arco Vara AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99113562556
Tehingu vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:24.09.2025
Arvelduse liik:„väärtpaberiülekanne makse vastu“


Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus
Prospekt ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadavad Arco Vara veebilehel aadressil https://arcovara.com/investorile/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee.

Investorüritus
Seoses võlakirjade avaliku pakkumisega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Lutheri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest ning antakse sissevaade Arco Vara tegevusse ja tulevikuplaanidesse. Üritusel tutvustatakse ka lähemalt võlakirjade tingimusi ning osalejatel on võimalus kohapeal tutvuda Lutheri Kvartali arendusprojektiga. Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Registreerida investorürituse saab siin: https://forms.gle/FsHyWTocEQbiBVgX7

Enne Arco Vara AS võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Käesolev teade on üksnes informatiivse eesmärgiga. Teadet ei tohiks käsitleda pakkumisena müügiks ega üleskutsena võlakirjade ostmiseks. Arco Vara AS võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Darja Bolšakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
darja.bolshakova@arcovara.com

