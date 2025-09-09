Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

Emitent Arco Vara AS Väärtpaber EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028 Väärtpaberi tüüp Tagamata ja allutamata võlakiri ISIN EE0000002244 Pakkumise tüüp Avalik pakkumine Eestis jae- ja institutsionaalsetele investoritele, suunatud pakkumine Lätis ja Leedus institutsionaalsetele investoritele Emissiooni maht 10 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 15 miljoni euroni Nominaalhind 100 eurot Intressimäär 8.8% aastas Intressimaksed Kvartaalsed (24. september, 24. detsember, 24. märts ja 24.juuni) Märkimisperiood 10 September 2025, kell 10:00 – 19 September 2025, 16:00 Väärtuspäev 24 September 2025 Lunastustähtaeg 24 September 2028 Kauplemisele võtmise taotlemine Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri Esimene kauplemispäev 25 September 2025 või sellele lähedane kuupäev Prospekt kinnitatud 08.09.2025 Finantsinspektsiooni poolt Kohustused Omakapitali osakaal kogu bilansimahust ≥35%;

Osalus tütarettevõtetes ≥75%;

Kinnisvara ei müüda ega võõrandata alla turuhinna Korraldajad Redgate Capital ja LHV Juriidiline nõustaja Advokaadibüroo WIDEN





Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et võlakirjade tagatiseks ei ole eraldi panditud vara ega muid kindlustusmehhanisme ning investorite nõuded ei ole eelistatud teiste kohustuste ees. Võlakirjaomanike nõuded on samal tasemel (pari passu) kõigi teiste Arco Vara AS-i tagamata ja allutamata kohustustega. Juhul kui emitendil peaks tekkima makseraskusi, rahuldatakse võlakirjaomanike nõudeid võrdsetel alustel koos teiste samaväärsete võlausaldajatega.

Pakkumise ajakava

10.09.2025 kell 10.00 Võlakirjade märkimisperioodi algus 19.09.2025 kell 16.00* Võlakirjade märkimisperioodi lõpp 22.09.2025 Võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine 24.09.2025 või sellele lähedane kuupäev Võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele 25.09.2025 või sellele lähedane kuupäev Võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja märkimisorderi esitamiseks.

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: Investori nimi Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi Väärtpaber: EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028 Võlakirja ISIN kood: EE0000002244 Võlakirjade arv: Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta): 100 eurot Tehingu summa: Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga Tehingu vastaspool: Arco Vara AS Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99113562556 Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank Tehingu väärtuspäev: 24.09.2025 Arvelduse liik: „väärtpaberiülekanne makse vastu“





Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadavad Arco Vara veebilehel aadressil https://arcovara.com/investorile/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee.

Investorüritus

Seoses võlakirjade avaliku pakkumisega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Lutheri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest ning antakse sissevaade Arco Vara tegevusse ja tulevikuplaanidesse. Üritusel tutvustatakse ka lähemalt võlakirjade tingimusi ning osalejatel on võimalus kohapeal tutvuda Lutheri Kvartali arendusprojektiga. Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Registreerida investorürituse saab siin: https://forms.gle/FsHyWTocEQbiBVgX7

Enne Arco Vara AS võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Käesolev teade on üksnes informatiivse eesmärgiga. Teadet ei tohiks käsitleda pakkumisena müügiks ega üleskutsena võlakirjade ostmiseks. Arco Vara AS võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com

