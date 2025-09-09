Fristads firar 100 år – lanserar Fristads Flex, hantverkarbyxan med avtagbara fickor

När Fristads fyller 100 år firas det inte bara med minnen från förr, utan också med en lansering för framtiden. Höstens stora nyhet heter Fristads Flex – ett nytt koncept med hantverkarbyxor där fickorna går att ta av och på. Det gör vardagen enklare, smartare och mer hållbar.

I över två år har Fristads utvecklat byxan tillsammans med yrkesproffs. Resultatet är en byxa som går att anpassa efter dagens jobb – med fickor som du kan sätta på när du behöver dem och ta av när du vill arbeta lättare. Fickorna fästs med starka magneter som är testade för att hålla upp till 20 kilo.

– ”Med Fristads Flex ville vi skapa en byxa som fungerar överallt – med eller utan fickor. Den är inte bara gjord för att hålla länge, utan också för att anpassa sig. Det är vår vision om hållbarhet i praktiken: kläder som följer både användaren och jobbet, istället för att snabbt slitas ut,” säger Lena Bay Højland, produktchef på Fristads.

Fristads Flex – fickor för alla yrken

Konceptet marknadsförs med budskapet fickor för alla yrken. Oavsett om du är snickare, elektriker eller allroundhantverkare kan du välja de fickor som passar just dig – praktiskt, personligt och hållbart.

En byxa för framtiden

Byxorna i Fristads Flex är tillverkade av återvunnet textilt avfall och delvis biobaserade material, förstärkta med slitstark CORDURA®. Genom de utbytbara fickorna blir det möjligt att förlänga plaggets livslängd – en liten detalj som gör stor skillnad för både användaren och miljön.

Komfort utan kompromisser

4-vägsstretch som följer kroppen

Extra stretch ovanför knäfickorna för bekvämare knästående arbete

Fickor för både höger- och vänsterhänta

Ett system med elektriker-, snickar- och allroundfickor att välja mellan

Fristads Flex blir en del av Fristads jubileumskampanj under hösten 2025, där innovation och hållbarhet står i fokus – precis som de gjort sedan starten i den lilla byn Fristad år 1925.

