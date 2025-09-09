Cegedim Business Services présent au Congrès des Experts-Comptables du 17 au 19 septembre à Lyon pour présenter Teams RH, sa solution doublement primée

Une solution de paie et SIRH innovante, conçue pour répondre aux contraintes et enjeux des cabinets d’expertise comptable

Boulogne-Billancourt, France, le 9 septembre 2025 - Du 17 au 19 septembre 2025, à l’occasion du 80ᵉ Congrès de l’ordre des experts-comptables à Lyon, Cegedim Business Services, filiale du Groupe Cegedim et spécialiste des solutions digitales pour accompagner les entreprises dans leur transformation et leur performance, accueillera les visiteurs sur le stand N° R139 pour leur faire découvrir sa solution Teams RH. Cette solution de paie et de gestion des ressources humaines, doublement récompensée cette année, illustre l’engagement de Cegedim Business Services à accompagner la profession comptable dans sa transformation digitale, en proposant des outils performants, évolutifs et parfaitement adaptés aux réalités terrain.

Un rendez-vous incontournable sur le stand n° R139

Durant ces trois jours, les experts-comptables auront l’opportunité d’échanger avec les spécialistes de Cegedim Business Services sur les enjeux stratégiques et opérationnels de leur cabinet. Ils pourront également assister à des démonstrations en direct de Teams RH, pour découvrir concrètement les fonctionnalités qui facilitent la gestion sociale et RH au quotidien.

Les équipes de Cegedim Business Services proposeront également sur leur stand des conseils personnalisés pour optimiser la gestion sociale, ainsi que la présentation des services et solutions complémentaires permettant d’accélérer la transformation numérique des cabinets.

Teams RH, une solution reconnue et récompensée

Teams RH a obtenu deux distinctions majeures en 2025 :

Ces prix traduisent la confiance accordée par la profession et valorisent les efforts continus de Cegedim Business Services pour proposer une solution robuste, innovante et adaptée aux besoins spécifiques des pôles sociaux des cabinets d’expertise comptable.

Une solution pensée pour la performance et la conformité

Teams RH se distingue par une interface intuitive qui permet de piloter facilement l’activité sociale, les échéances ainsi que la charge de travail. Le portail collaboratif client/cabinet facilite quant à lui les échanges de données paie et RH, simplifiant les processus et renforçant la collaboration.

La solution intègre également une veille légale et conventionnelle permanente, couvrant plus de 500 conventions collectives. Elle offre par ailleurs des services additionnels destinés à accompagner les clients des cabinets, avec des niveaux de service ajustés aux besoins spécifiques de chaque structure.

De nombreuses fonctionnalités, qui s’appuient sur des moteurs d’intelligence artificielle, et qui sont centrées sur le gain de productivité et de qualité, viendront compléter l’offre en 2025 et 2026 : VigiePaie augmenté par l’IA ou encore le requêteur en langage naturel.

Une souveraineté numérique

Un autre avantage clé de Teams RH réside dans le fait que toutes les données sont hébergées en France dans les datacenters du Groupe Cegedim. Cette souveraineté numérique permet le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité, un élément fondamental pour les experts-comptables et leurs clients.

« Ces distinctions confirment notre ambition d’accompagner durablement les experts-comptables dans leur transformation digitale, en leur proposant des solutions toujours plus performantes et sécurisées. Nous avons à cœur de rester à l’écoute des cabinets pour faire évoluer Teams RH en phase avec leurs attentes », déclare Aurélien Scappe, Directeur de Marché Experts-Comptables chez Cegedim Business Services.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats, ventes et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Lorraine ALBERT

Cegedim Business Services

Responsable Communication









Tél. : +33 (0)6 67 09 20 31

lorraine.albert@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias



Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com



Pièce jointe