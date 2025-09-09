Pasikeitimai „Artea“ banko vadovybėje

AB „Artea“ banko valdyba patvirtino vadovybės ir organizacinės struktūros pokyčius.
Banko valdyba gavo valdybos nario Mindaugo Rudžio pranešimą dėl atsistatydinimo iš banko valdybos nario pareigų. M. Rudys atsistatydina dėl asmeninių priežasčių. 2025 m. rugsėjo 30 d. bus paskutinė diena, kai jis eis „Artea“ banko valdybos nario ir Paslaugų vystymo tarnybos vadovo pareigas. Bendrovė praneš, kai bus paskirtas naujas valdybos narys.
Atskirai „Artea“ banko valdyba patvirtino atnaujintą banko organizacinę struktūrą ir paskyrė Tomą Varenbergą eiti Finansų tarnybos vadovo (CFO – angl. Chief Financial Officer) pareigas nuo spalio 1 d.
„Pokyčiai yra svarbūs augančioje ir ambicingoje organizacijoje. Tęsiame pokyčius, apie kuriuos pranešėme anksčiau, siekdami optimizuoti banko veiklą bei sukurti efektyvesnę organizacinę struktūrą, išlaikyti dėmesį atsakingam rizikų valdymui ir investuotojų grąžai. Nuoseklesnė, labiau į veiklos sritis sutelkta organizacijos struktūra ir vadovų komandos atsakomybių sritys užtikrins strategijos tęstinumą.
Savo ruožtu Mindaugas Rudys taip pat reikšmingai prisidėjo prie banko pokyčių vystant modernaus į klientą orientuoto banko paslaugas. Banko vardu dėkoju už kartu pasiektus rezultatus bei nuoširdžiai linkime sėkmės sekančiame jo karjeros etape“, – sako banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius.
Šiuo metu „Artea“ banko valdybos narių pareigas eina Vytautas Sinius, Tomas Varenbergas, Laura Križinauskienė, Privačių klientų tarnybos vadovė ir Algimantas Gaulia, Rizikos valdymo tarnybos vadovas (CRO – angl. Chief Risk Officer). Į banko valdybą išrinkta Aurelija Geležiūnė, banko Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovė ir Vyriausioji atitikties pareigūnė (CCO – angl. Chief Compliance Officer) valdybos narės pareigas pradės eiti gavusi priežiūros institucijos leidimą.
Oksana Balsienė
Personalo departamento direktorė
oksana.balsiene@artea.lt , +370 610 44447