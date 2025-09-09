「香港美酒佳餚巡禮」將於10月盛大回歸







香港, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亞洲年度滋味盛事即將來臨！「香港美酒佳餚巡禮」將於2025年10月23至26日再度進駐中環海濱活動空間，將這標誌性海濱勝地化身成華麗饗宴舞台。經典項目將再度強勢登場，包括匯聚名家臻選佳釀的「尊尚名酒區」，還有巡禮期間限定的精選名廚食府「品味館」。



從米芝蓮星級名廚傑作、罕有波爾多年份佳釀到破格大膽的配搭體驗，「香港美酒佳餚巡禮」將一站式呈獻環球頂級瓊漿玉饌！馬上預訂前往香港行程，盡享一連四天的美饌佳釀難忘體驗！

品味卓越經典

活動焦點「尊尚名酒區」呈獻由James Suckling等知名酒評家的嚴選珍藏，每瓶皆為愛酒之人的必嘗精選。今年適逢波爾多1855酒莊分級制度170週年，賓客可於「尊尚名酒區」探索一系列波爾多1855列級酒莊，亦可同時發掘新生代釀酒師的破格之作，兼品嘗頂尖酒莊的稀有珍藏。其他特色亮點還包括精品大師班及有機會品味頂級酒莊專屬美酒，絕對不容錯過！





同樣令人引頸期盼的還有巡禮期間限定的精品食府「品味館」：由多位世界級名廚最強聯手，每位獻上一道獨特美饌，組成期間限定的獨家菜單。融合廚藝名家傑作的「品味館」尊尚體驗只限於「香港美酒佳餚巡禮」期間獨家供應，極致呈現卓越非凡的飲食藝術。

星級名廚陣容

今年的「香港美酒佳餚巡禮」可謂星光熠熠！「品味館」將由五位名廚匠心呈獻獨家餐單，包括倫敦米芝蓮二星食府金滿樓主廚及店主Andrew Wong、北京米芝蓮三星餐廳潮上潮（朝陽）行政總廚張一峰，以及來自韓國名店甛蜜蜜，並曾於Netflix大熱節目《黑白大廚：料理階級大戰》亮相的明星主廚鄭智善。香港的本地代表則由兩位粵菜名家擔綱：唐人館行政總廚張嘉裕，以及米芝蓮一星食府香港JW萬豪酒店萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠。

「名氣美食街」同樣群星閃耀，多間獲《米芝蓮指南》及《黑珍珠餐廳指南》肯定的得獎名店強勢進駐。平日一位難求的人氣食府將聯手打造四天限定的獨家餐饗體驗，當中包括香港米芝蓮二星餐廳Bo Innovation主廚梁經倫，以及全球摘星最多的女廚神、香港米芝蓮一星餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic 店主Anne-Sophie Pic的招牌菜式。

探索美酒佳餚配搭的藝術

今年活動特別為賓客帶來前所未有的美酒佳餚配搭之旅。首度推出的配嘗體驗引領食客以不同葡萄品種配搭美食，探索共5種葡萄品種包括莎當妮 (Chardonnay)、長相思 (Sauvignon Blanc)、赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot) 和西拉 (Shiraz) 與美食的風味契合之道。此獨特體驗讓參與者隨心發掘美酒與佳餚間相得益彰的妙趣，同時體驗大膽創新的味覺碰撞。

全新發現之旅

令人興奮的並不只一系列招牌項目，今年的「香港美酒佳餚巡禮」同時預備了各式引人入勝的嶄新體驗。除了來自波爾多、意大利、英國、西班牙和日本等經典佳釀外，今屆活動更引入來自捷克、比利時、挪威及奧地利等產區之美酒，並同時聚焦備受全球品鑒家推崇的熱門中國葡萄酒。此外，多個驚喜聯乘企劃將帶來結合創意與餐飲藝術的精采體驗。

準備好展開一趟顛覆味覺的旅程嗎？無論你是環球美食家、品酒愛好者，還是熱衷探索新風味的品味達人，2025年10月23至26日的「香港美酒佳餚巡禮」誠邀你參與一場融匯世界頂級滋味的慶典！

