SCOR: Résultats de l’offre de rachat en numéraire d’obligations subordonnés

SCOR SE (la « Société ») annonce les résultats de l’offre de rachat en numéraire (l’ « Offre de Rachat ») portant sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 600 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026 (les « Obligations Existantes »). L’Offre de Rachat était plafonnée à un montant d’acceptation maximum de EUR 500 millions en nominal.

L’Offre de Rachat a expiré à 17h00 (heure de Paris) le 8 septembre 2025 et la date de règlement de l’Offre de Rachat est prévue le 11 septembre 2025.

Le montant nominal total d’Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par la Société est de 317,1 millions d’euros. Les Obligations Existantes rachetées conformément à l’Offre de Rachat seront annulées par la Société.

A la suite du règlement de l’Offre de Rachat, le montant nominal d’Obligations Existantes restant en circulation s’élèvera ainsi à 282,9 millions d’euros.





Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

