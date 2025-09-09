Baigiantis kadencijai, „Energy cells“ pradeda vadovės (-o) atranką

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
Baigiantis dabartinio vadovo kadencijai, naujosios energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ dukterinė bendrovė „Energy cells“ skelbia bendrovės vadovės (-o) viešą atranką. Į šią poziciją kandidatuoti galima iki spalio 9 d. imtinai.
Energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ vadovo Rimvydo Štilinio įstatymu numatyta penkerių metų kadencija baigsis 2026 m. sausio 26 dieną.
Valstybės valdomų bendrovių vadovai pareigas gali eiti dvi kadencijas, viena kadencija trunka penkerius metus. Šiuo metu pareigas einančio bendrovės vadovo R. Štilinio kadencija yra pirmoji.
Laikantis aukščiausių skaidrumo reikalavimų bei gerosios valdymo praktikos, kandidatus viešame konkurse „Energy cells“ valdybai padės atrinkti „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Atranką vykdys personalo atrankos įmonė „AIMS International“.
Įvykdžius atrankos procedūras ir kandidato patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus, sprendimą dėl vadovės (-o) paskyrimo iš atrinktų kandidatų priims „Energy cells“ valdyba.
Naujosios energetikos įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės: „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
