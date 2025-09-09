HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. SYYSKUUTA 2025 KLO 10.00

Hiab ja Forterra aloittavat strategisen yhteistyön autonomisen kuormankäsittelyn edistämiseksi

Hiab, älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, ja Forterra, autonomisten ajoneuvoteknologioiden edelläkävijä, aloittavat strategisen yhteistyön autonomisten kuorma-auto- ja kuormankäsittelyratkaisujen kehityksen vauhdittamiseksi.

Sopimus heijastaa molempien yritysten sitoutumista tulevaisuuden logistisiin ratkaisuihin älykkään automaation avulla. Forterran vaativissa ja todellisissa toimintaympäristöissä toimivuutensa todistanut modulaarinen autonomia-alusta yhdistyy Hiabin automaattisiin kuormankäsittelyratkaisuihin ja ensiluokkaiseen osaamiseen tavaroiden lastaamisen/purun saralla. Kumppanuuden tavoitteena on luoda uusia kuormankäsittelyn, työnkulun automaation ja ajoneuvojen koordinoidun toiminnan mahdollisuuksia.

Forterra on puolustuskäyttöön tarkoitettujen miehittämättömien maan pinnalla toimivien järjestelmien johtava toimittaja. Forterralla on yli kymmenen vuoden kokemus autonomisten järjestelmien käyttöönotosta monimutkaisissa ja luonnonmukaisissa ympäristöissä, mukaan lukien sotilaslogistiikka, rahtikuljetukset ja teollinen toiminta. Forterran AutoDrive® on autonomia-alustoista eniten käytetty alusta puolustuksellisissa sovelluksissa.

Kumppanuuden myötä autonomiasta tulee kiinteämpi osa logistiikan työnkulkua, kun perinteisesti ihmisen ohjaamat järjestelmät, kuten nosturit ja vaihtolavalaitteet, automatisoituvat. Muutoksella tavoitellaan parempaa turvallisuutta, toiminnan tehostumista ja henkilöstön mahdollisuuksia siirtyä korkeamman lisäarvon tehtäviin. Yhteistyön alkuvaiheessa keskitytään teknologian kehityspolkujen yhdenmukaistamiseen ja integraation edistämiseen.

"Hiabin edistynyt MULTILIFT Talon -kuormankäsittelyjärjestelmä sekä kuljettajaa avustava Driver Support -teknologia luovat perustaa autonomisen kuormankäsittelyn kehitykselle. Olemme innoissamme Forterra-yhteistyöstä, jossa yhdistyvät Hiabin robotiikan ja tekoälyn asiantuntemus ja Forterran edistynyt AutoDrive®-järjestelmä. Yhteisen aloitteen tavoitteena on kehittää kuorma-autojen ja kuormankäsittelyn autonomisia ominaisuuksia ja tätä kautta edistää edistää asiakkaidemme mahdollisuuksia toimia vastuullisesti ja turvallisesti", sanoo Hermanni Lyyski, johtaja, Demountables and Defence.

“Yhteistyömme on merkittävä askel autonomisten järjestelmien hyödyntämisessä laajemmin logistiikka-alalla", sanoo Gabe Sganga, Commercial Vice President, Forterra. "Kun Forterran autonomisten järjestelmien asiantuntemus yhdistyy Hiabin kuormankäsittelyn erikoisosaamiseen, pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka parantavat haastavissa olosuhteissa työskentelevien asiakkaiden turvallisuutta, tehostavat heidän toimintaansa ja lisäävät toiminnan joustavuutta.”

