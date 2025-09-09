Geotab supera los 5 millones de suscripciones globales de vehículos conectados

MADRID, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab anuncia que ha alcanzado un nuevo hito empresarial al superar los 5 millones de suscripciones de vehículos conectados en todo el mundo. Este rápido crecimiento, con el último millón de suscripciones añadidas en menos de dos años, refuerza la posición de Geotab como líder mundial en soluciones para vehículos conectados y como una compañía de referencia en innovación aplicada a los datos y la inteligencia artificial para impulsar resultados empresariales significativos.

“La trayectoria de Geotab se basa en la innovación constante. Invertimos más de 150 millones de dólares (128 millones de euros) al año en I+D y contamos con 630 patentes mundiales, lo que ha contribuido a configurar el sector de los vehículos conectados durante los últimos 25 años. Este hito de los 5 millones demuestra que nuestro enfoque basado en datos para la gestión de flotas está resolviendo los retos reales a los que se enfrentan las empresas a diario”, afirma Neil Cawse, fundador y director ejecutivo de Geotab.

Cómo los datos de Geotab permiten a los clientes ahorrar dinero y mejorar el rendimiento de su flota

La información que proporcionan los datos de Geotab ayuda a las empresas a mejorar las operaciones de sus flotas, lo que incluye la reducción del tiempo de inactividad inesperado de los vehículos, la mejora de la seguridad y la reducción del kilometraje diario mediante la optimización de la planificación de rutas. Estas mejoras ayudan a las flotas a ahorrar dinero en combustible y otros costes operativos, al tiempo que reducen directamente el impacto medioambiental.

La capacidad de ofrecer estos beneficios tangibles se basa en el enorme volumen de datos generados por 5 millones de suscripciones, que producen más de 100.000 millones de puntos de datos al día, lo que equivale a más de 37 billones de puntos de datos al año. Estos datos alimentan los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Geotab con referencias precisas, análisis predictivos e información útil que permite a las flotas de todos los tamaños tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Cómo los 25 años de innovación de Geotab llevaron a alcanzar el hito de 5 millones de vehículos conectados

El año 2025 marca el 25.º aniversario de Geotab, que ha pasado de ser una start-up de dos personas a una organización global con más de 2900 empleados, lo que pone de relieve el enfoque de la empresa en la innovación y la expansión global. Geotab ha mantenido su posición a la vanguardia del sector gracias a sus inversiones en investigación y desarrollo, la ampliación continua de las capacidades de su plataforma abierta y la creación de un ecosistema de más de 700 partners en todo el mundo. En los últimos diez años, el Marketplace de Geotab ha crecido y evolucionado, y ahora ofrece casi 530 soluciones entre las que los clientes pueden elegir.

Sobre Geotab

Geotab Inc. y sus afiliados (“Geotab”) es líder mundial en soluciones para vehículos conectados y activos, maximizando la eficiencia y gestión de las flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, reduciendo los costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de equipos expertos en ciencia de datos y de ingeniería, damos servicio a más de 55.000 clientes a nivel mundial, procesamos 100 mil millones de puntos de datos al día de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Empresas del Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas más grandes del sector público —incluyendo las del gobierno federal de EE. UU.— confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos, hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrando 25 años de innovación. Más información en www.geotab.com/es, síguenos en LinkedIn o consulta nuestro blog.

Para más información:

Paula Valdés

geotab@appletree.agency

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc772eaf-7121-4cee-b6ef-ba72e6e13624