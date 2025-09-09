RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-09-09
Start date2025-09-10
Maturity date2025-09-17
Interest rate2.00 %
Offered volume, SEK bn639.0
Total bid amount, SEK bn532.15
Accepted volume, SEK bn532.15
Number of bids16
Percentage allotted, %100.00



