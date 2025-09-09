Insta bringt Insta DomainLink Secret™ zur Verbesserung der taktischen Entscheidungsfindung und Stärkung des Situationsbewusstseins in allen militärischen Zweigen und Systemen auf den Markt

Der Übergang von militärischen Systemen zu Multi-Domain-Operationen erfordert eine effektive Echtzeit-Koordination und den Austausch von Daten und Entscheidungen. Insta DomainLink Secret™ wurde für den Datenaustausch zwischen Systemen entwickelt, die NATO-Standards, Betriebssicherheit bei der Informationsübertragung und Cybersicherheit verwenden, um zu schützen und zu begrenzen, welche Daten von den Kommunikationspartnern empfangen und übertragen werden dürfen.

TAMPERE, Finnland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insta, ein vertrauenswürdiger Anbieter von Cybersicherheits- und Verteidigungstechnologie, hat Insta DomainLink Secret™ auf den Markt gebracht, eine leistungsstarke domänenübergreifende Lösung (Cross-Domain Solution, CDS) für den sicheren Datenaustausch in Echtzeit zwischen verschiedenen Netzwerken und Systemen. Moderne technologische Lösungen ermöglichen eine sichere bidirektionale Datenübertragung in Echtzeit zwischen militärischen Bereichen wie Land, See und Luft sowie die Sicherheitsüberprüfung zwischen verschiedenen Klassifizierungsstufen innerhalb der Befehlskette.

Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin für den Datenaustausch in komplexen militärischen Netzwerkumgebungen entwickelt und schützt dank ihrer fortschrittlichen Funktionen für Betriebssicherheit und Cybersicherheit Daten vor Bedrohungen. Das System ermöglicht außerdem eine verbesserte Lageerkennung und schnellere taktische Entscheidungen in allen militärischen Bereichen.

Moderne Militäroperationen erfordern schnelle, datenorientierte Entscheidungsfindung

In der Regel verfügen militärische Zweige wie die Armee, die Marine und die Luftverteidigung über eigene Führungs- und Informationssystem, deren Möglichkeiten zum kontrollierten Informationsaustausch aufgrund fehlender geeigneter Cybersicherheitskontrollen für die Herstellung von Verbindungen begrenzt sind. Dies kann die Entscheidungsfindung verlangsamen, was die Lageerkennung beeinträchtigt und die Mission gefährden sowie die Truppen in Gefahr bringen könnte.

Multi-Domain-Operationen bezeichnen militärische Operationen, bei denen Maßnahmen verschiedener militärischer Zweige integriert und synchronisiert werden, um ein wichtiges strategisches Ziel zu erreichen. Beispielsweise kann eine große NATO-Mission Land-, See-, Luft-, Weltraum- und Cyberoperationen umfassen, die alle gleichzeitig über ein riesiges Gebiet hinweg stattfinden. Je mehr NATO-Einsatzkräfte beteiligt sind, desto komplexer wird der Datenaustausch zwischen verschiedenen Netzwerken und Systemen.

„Wenn es beispielsweise zu einem militärischen Konflikt in Europa käme, wäre es notwendig, wichtige Informationen zwischen verschiedenen Systemen und Befehlsketten auszutauschen. Eine F-35 auf einer verdeckten Mission muss in der Lage sein, die Informationen, die alle ihre hochentwickelten Sensorsysteme erfassen, mit den übrigen Streitkräften zu teilen. Wenn das Flugzeug eine feindliche Bedrohung erkennt, müssen Sie sehr schnell entscheiden, wer darauf reagiert: die Luftwaffe, ein Marineschiff oder bodengestützte Einheiten? Die Echtzeit-Weitergabe von Daten und deren Auswirkungen auf alle Bereiche ist sowohl für die Befehlsgewalt als auch für die Einsatzkräfte vor Ort von entscheidender Bedeutung, um effektiv auf Bedrohungen reagieren und eine hohe gemeinsame Einsatzfähigkeit erreichen zu können“, so Petri Reiman, Senior Vice President, Defence and Cyber Security bei Insta.

Maßgeschneiderte Lösungen werden zunehmend durch flexible Systeme ersetzt

Um in der Vergangenheit von domänenübergreifenden Technologien profitieren zu können, mussten diese maßgeschneidert sein oder erforderten komplexe Codierungen und Skripte, was ihre Implementierung verlangsamte. Programmier- oder skriptbasierte Lösungen sind darüber hinaus durch statische, vordefinierte Regelsätze eingeschränkt, die während des Echtzeitbetriebs nicht geändert werden können. Jede Änderung erfordert eine neue Programmierung und Tests durch einen Entwickler.

Im Gegensatz dazu bietet Insta DomainLink Secret™ ein neues Maß an Flexibilität, da es Systembetreibern ermöglicht, Betriebsregeln ohne technische Engpässe sofort anzupassen und zu verfeinern.

Überlegenheit in Bezug auf Informationen und zunehmende Cyberbedrohungen treiben Investitionen in die Verteidigung voran

In den letzten Jahren hat auch die Zahl der Cyberangriffe auf Verteidigungssysteme und das Militär zugenommen. Die Regierungen haben darauf reagiert, beispielsweise hat das Vereinigte Königreich die Ausgaben für Cyberfähigkeiten im Jahr 2025 erhöht. Darüber hinaus haben sich die Mitgliedstaaten auf dem NATO-Gipfel 2025 in Den Haag verpflichtet, bis 2035 5 % ihres BIP für Verteidigung auszugeben, wobei 1,5 % für Cybersicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen vorgesehen sind.

Obwohl geschäftskritische Daten aus verschiedenen Quellen vor Ort verfügbar sind, sollten bestimmte Informationen nicht innerhalb der gesamten Befehlskette weitergegeben werden. Um die Betriebssicherheit für alle Missionen und Verfahren zu gewährleisten, ermöglicht die Filterfunktion von Insta DomainLink Secret™ den Benutzern, den Datenfluss und den Zugriff darauf zu kontrollieren. In der Praxis kann das System so programmiert werden, dass es steuert, welche Informationen übertragen werden, welche Informationen empfangen werden können oder sogar welche Daten beispielsweise ein Radar senden darf.

„Überlegenheit in Bezug auf Informationen ist ein wesentlicher Aspekt bei Operationen in mehreren Bereichen – man muss einfach jederzeit über ein vollständiges Lagebild verfügen. Unsere domänenübergreifende Lösung wurde speziell entwickelt, um den wachsenden Herausforderungen der modernen Verteidigungs- und Militärrealitäten, einschließlich Cyberbedrohungen, gerecht zu werden. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit anspruchsvollen Verteidigungslösungen und unserem starken Fokus auf die Entwicklung modernster Kommando- und Kontrollsysteme unter Verwendung von Daten und KI sind wir in der einzigartigen Lage, sichere Lösungen für die Anforderungen der NATO anzubieten“, so Reiman.

Um die Leistung und Sicherheit in kritischen Umgebungen weiter zu verbessern, basiert Insta DomainLink Secret™ auf der Field Programmable Gate Array (FPGA)-Technologie, die eine hardwarebasierte Inhaltsvalidierung und -filterung ermöglicht und so die Leistung und Sicherheit in kritischen Umgebungen verbessert. Darüber hinaus ist die FPGA-Technologie äußerst anpassungsfähig und kann für unterschiedliche Situationen und Bedrohungen konfiguriert werden, da die Hardware für Updates nicht entfernt werden muss.

Die F-35-Stealth-Kampfflugzeuge, die Finnland ab 2026 erhalten wird, gelten als die modernsten und vielseitigsten Kampfflugzeuge der Welt. Neben der Wartung der Avioniksysteme des Flugzeugs wird Insta in Zusammenarbeit mit den finnischen Streitkräften auch für die Integration der Systeme des neuen Kampfflugzeugs in die finnischen Führungs- und Informationssystem verantwortlich sein.

Insta wird die Lösung auf der DSEI UK 2025 vorstellen, die vom 9. bis 12. September in London stattfindet.

Weitere Informationen:

Insta – Entscheidende Auswirkungen

Insta ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit fundiertem Fachwissen, das sichere und kundenorientierte Lösungen für die Anforderungen der Industrie, Verteidigung, Softwareentwicklung und Cybersicherheit ermöglicht. Wir sind ein zuverlässiger Partner, der in einer sich immer schneller verändernden, vernetzten Welt Zukunftssicherheit und entscheidende Leistungsfähigkeit entwickelt. Wir gewährleisten die Kontinuität kritischer Funktionen innerhalb der Gesellschaft und von Unternehmen sowie einen reibungslosen Ablauf des Alltags. Kontinuierliche Bewegung, Erfahrung und Verantwortung bilden den Kern unserer Sicherheitskultur. Im Jahr 2024 belief sich der Nettoumsatz unseres wachsenden Familienunternehmens auf 176,2 Mio. EUR und wir beschäftigten rund 1.200 Mitarbeiter.

In unserem Verteidigungsgeschäft konzentrieren wir uns auf vernetzte Verteidigungslösungen. Mit unseren Kommando- und Steuerungslösungen, sicheren Kommunikationslösungen und Lebenszyklusdiensten für die Avionik bieten wir unseren Kunden eine überlegene Leistungsfähigkeit. Wir sind seit mehr als 50 Jahren im Verteidigungssektor tätig. Insta ist strategischer Partner der finnischen Verteidigungskräfte und einer der wichtigsten Partner Finnlands im Bereich der Cybersicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.insta.fi/en/.

