Insta lance Insta DomainLink Secret™ pour optimiser la prise de décision tactique et améliorer la connaissance situationnelle au sein des branches et systèmes militaires

La transition des systèmes militaires vers des opérations multi-domaines nécessite une coordination et un partage efficace et en temps réel des données et des décisions. Insta DomainLink Secret™™ permet l’échange de données entre des systèmes utilisant les normes de l’OTAN, tout en garantissant la sécurité opérationnelle des transmissions d’informations et la cybersécurité, afin de protéger et de limiter les données reçues et transmises par les parties communicantes.

TAMPERE, Finlande, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insta, fournisseur reconnu de technologies de cybersécurité et de défense, a lancé Insta DomainLink Secret™, une solution interdomaine haute performance destinée à l’échange en temps réel des données sécurisées entre différents réseaux et systèmes. Cette solution technologique moderne permet un transfert de données bidirectionnel sécurisé et en temps réel entre les différents domaines militaires (terrestre, aérien, naval) ainsi que l’habilitation de sécurité entre les différents niveaux de classification de la chaîne de commandement.

Développée en collaboration avec Lockheed Martin pour l’échange de données dans des environnements de réseaux militaires complexes, elle offre des capacités avancées de sécurité opérationnelle et de cybersécurité pour protéger les données des menaces. Ce système permet également d’améliorer la connaissance situationnelle et de prendre des décisions tactiques plus rapidement dans tous les domaines militaires.

Les opérations militaires modernes requièrent une prise de décision rapide, axée sur des données.

En règle générale, les branches militaires, telles que l'armée, la marine et la défense aérienne, disposent de leurs propres systèmes de commandement et de contrôle dont la capacité à échanger des informations de manière contrôlée est limitée par l’absence de contrôles de cybersécurité appropriés permettant les connexions. Cela peut ralentir la prise de décision, réduire la connaissance situationnelle et compromettre la mission, mettant ainsi les troupes en danger.

Les opérations multidomaines désignent les opérations militaires qui intègrent et synchronisent les actions de plusieurs branches des forces armées afin d’atteindre un objectif stratégique clé. Par exemple, une mission majeure de l’OTAN peut inclure des opérations terrestres, maritimes, aériennes, spatiales et cybernétiques menées simultanément sur une vaste zone. Plus le nombre d’agents de l’OTAN impliqués est élevé, plus l’échange de données entre les différents réseaux et systèmes est complexe.

« Par exemple, en cas de conflit militaire en Europe, il serait nécessaire de communiquer des informations critiques entre différents systèmes et chaînes de commandement. Un F-35 en mission furtive doit pouvoir partager les informations détectées par tous ses capteurs sophistiqués avec le reste des forces. S’il détecte une menace ennemie, il faut décider très rapidement quelle force doit y répondre : l’armée de l’air, un navire de la marine ou des moyens terrestres. Le partage en temps réel des données et ses effets sur toutes les branches est essentiel pour que le commandement et les agents sur le terrain puissent répondre efficacement aux menaces et atteindre une capacité opérationnelle interarmées élevée », explique Petri Reiman, vice-président principal de la défense et de la cybersécurité chez Insta.

Les solutions sur mesure sont en passe d’être remplacées par des systèmes plus flexibles.

Par le passé, pour bénéficier de technologies interdomaines, il était nécessaire de les concevoir sur mesure, sous peine de devoir recourir à un codage et à des scripts complexes, ce qui ralentissait leur mise en œuvre. Les solutions basées sur la programmation ou les scripts sont par ailleurs limitées par des ensembles de règles statiques et prédéfinies, impossibles à modifier en temps réel. Toute modification nécessite un recodage et des tests par un développeur.

Insta DomainLink Secret™, en revanche, introduit un nouveau niveau d’agilité, permettant aux opérateurs système d’adapter et d’affiner instantanément les règles opérationnelles, sans rencontrer de goulots d’étranglement techniques.

La supériorité de l’information et la multiplication des cybermenaces stimulent les investissements dans la défense.

Ces dernières années, on a également assisté à une augmentation des cyberattaques ciblant les systèmes de défense et l’armée. Les gouvernements ont réagi, comme le Royaume-Uni qui a augmenté ses dépenses en cybercapacités en 2025. Lors du sommet de l’OTAN de 2025 à La Haye, les États membres se sont par ailleurs engagés à consacrer 5 % de leur PIB à la défense d’ici 2035, dont 1,5 % à la cybersécurité et à la protection des infrastructures critiques.

Bien que les données critiques soient disponibles auprès de multiples sources sur le terrain, certaines informations ne doivent pas être partagées avec l’ensemble de la chaîne de commandement. Afin de garantir la sécurité opérationnelle de toute mission ou procédure, la fonction de filtrage d’Insta DomainLink Secret™ permet aux utilisateurs de contrôler les flux de données et les personnes y ayant accès. En pratique, le système peut être programmé pour contrôler les informations transmises, celles qui peuvent être reçues, voire celles qu’un radar est autorisé à émettre.

« La supériorité informationnelle est une dimension fondamentale des opérations multi-domaines : il est essentiel de disposer d’une vue d’ensemble complète des opérations à tout moment. Notre solution interdomaine a été spécialement développée pour répondre aux défis croissants de la défense et aux réalités militaires modernes, notamment aux cybermenaces. Nos décennies d’expérience dans les solutions de défense exigeantes et notre forte concentration sur le développement de systèmes de commandement et de contrôle de pointe utilisant les données et l’IA nous placent dans une position unique pour proposer des solutions sécurisées répondant aux besoins de l’OTAN », affirme Reiman.

Pour améliorer encore les performances et la sécurité dans les environnements critiques, Insta DomainLink Secret™ s’appuie sur la technologie FPGA (Field Programmable Gate Array), qui permet de valider et de filtrer le contenu matériel, améliorant ainsi les performances et la sécurité. De plus, la technologie FPGA est hautement adaptable et peut être reconfigurée pour s’adapter à différentes situations et menaces, sans qu’il soit nécessaire de retirer le matériel pour effectuer des mises à jour.

Les chasseurs furtifs F-35, que la Finlande commencera à recevoir en 2026, sont reconnus comme les avions de combat les plus modernes et polyvalents au monde. Outre la maintenance des systèmes avioniques de l’avion, Insta sera également responsable de l’intégration des systèmes du nouveau chasseur dans les systèmes de commandement et de contrôle finlandais, en collaboration avec les forces de défense finlandaises.

Insta présentera sa solution lors du salon DSEI UK 2025, qui se tiendra à Londres du 9 au 12 septembre.

Insta : un impact décisif

Insta est une entreprise technologique diversifiée dont l’expertise approfondie lui permet de concevoir des solutions sécurisées et orientées client répondant aux besoins des secteurs de l’industrie, de la défense, du développement logiciel et de la cybersécurité. Ce partenaire fiable développe la sécurité de demain et des performances décisives dans un monde interconnecté en constante évolution. Il assure la continuité des fonctions critiques au sein de la société et des entreprises, ainsi que le bon fonctionnement de la vie quotidienne. Le mouvement permanent, l’expérience et la responsabilité sont au cœur de notre culture de la sécurité. En 2024, cette entreprise familiale en pleine expansion a réalisé un chiffre d’affaires net de 176,2 millions d’euros et employait environ 1 200 personnes.

Dans le secteur de la défense, elle se concentre sur les solutions de défense en réseau. Insta propose à ses clients des performances supérieures grâce à des solutions de commandement et de contrôle, des solutions de communication sécurisées et des services avioniques tout au long du cycle de vie. Cette entreprise est présente sur le marché de la défense depuis plus de 50 ans. Il s’agit d’un partenaire stratégique des forces armées finlandaises et l’un des principaux acteurs de la cybersécurité en Finlande.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insta.fi/en/.

