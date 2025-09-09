La plataforma MT5 ya está disponible en Axi Select, lo que permite ampliar el número de operadores a nivel mundial

SÍDNEY, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El bróker en línea mundial Axi se complace en anunciar que la plataforma MT5 ya está disponible para su programa de operadores financiados, líder en el sector, Axi Select. Esta integración ofrece a los operadores la flexibilidad de elegir la plataforma que mejor se adapte a su enfoque de negociación, todo en un solo lugar.

Axi Select ofrece a los operadores una oportunidad única de negociar con hasta 1 millón de dólares en capital financiado, sin comisiones de evaluación, sin cuentas de demostración y sin límites de tiempo. La incorporación de la plataforma MT5 brinda esta oportunidad a un número aún mayor de operadores, al combinar la tecnología de negociación de vanguardia con una vía clara hacia el capital y el crecimiento.

“Lanzamos Axi Select para rediseñar lo que es posible para los operadores ambiciosos”, declaró Greg Rubin, director de Axi Select. “Al incorporar MT5 al programa, ampliamos el acceso y ofrecemos a los operadores una forma más flexible y potente de desarrollar su carrera profesional con Axi”.

La plataforma MT5 en Axi ofrece:

Herramientas avanzadas de gráficos y análisis.

Mayor cobertura de mercado y ejecución más rápida.

Interfaz de negociación multifuncional con capacidades de negociación algorítmica.



Ahora que MT5 está disponible en Axi Select, los operadores pueden disfrutar de todas las ventajas del programa directamente en su entorno MT5, sin dejar de tener la opción de continuar en MT4 si se adapta mejor a sus necesidades de negociación.

Tanto en MT4 como en MT5, los operadores de Axi Select pueden:

Negociar en mercados reales con capital real (desde 5.000 hasta 1 millón de dólares).

Progresar a su propio ritmo sin cuotas de inscripción, desafíos ni límites de tiempo.

Seguir el rendimiento con el sistema Edge Score.

Acceder a capacitación y orientación exclusivas.

Progresar en su camino hacia la negociación profesional.



Esta medida refleja la misión de Axi Select de apoyar a los operadores en cada etapa, al ofrecerles herramientas y oportunidades que se ajusten a objetivos reales a largo plazo, y no solo a ganancias a corto plazo.

Para obtener más información o unirse a Axi Select en MT5, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos del servicio. Se aplican las tarifas de operación estándar y un depósito mínimo.