La plateforme MT5 est désormais disponible sur Axi Select et offre davantage de possibilités aux traders du monde entier

SYDNEY, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le courtier en ligne mondial Axi est heureux d’annoncer que la plateforme MT5 est désormais disponible pour son programme de trading financé leader du secteur, Axi Select. Cette intégration offre aux traders la possibilité de choisir la plateforme qui correspond le mieux à leur approche de trading, le tout en un seul et même endroit.

Axi Select offre aux traders une opportunité unique de trader avec un capital financé pouvant atteindre 1 million de dollars américains, sans frais d’évaluation, sans compte démo et sans limite de temps. L’intégration de la plateforme MT5 permet d’offrir cette opportunité à un nombre encore plus grand de traders, en combinant une technologie de trading de nouvelle génération avec un accès clair au capital et à la croissance.

« Nous avons lancé Axi Select afin de redéfinir les possibilités offertes aux traders ambitieux », a déclaré Greg Rubin, directeur d’Axi Select. « En intégrant la plateforme MT5 au programme, nous élargissons l’accès des traders et leur proposons des méthodes de développement de leur carrière de trading plus flexibles et plus puissantes avec Axi. »

La plateforme MT5 Axi propose :

Des outils avancés de création de graphiques et d’analyse ;

Une couverture plus étendue du marché et une exécution plus rapide ; et

Une interface de trading multifonctionnelle incluant des capacités de trading algorithmique.



La plateforme MT5 étant désormais disponible sur Axi Select, les traders peuvent profiter de tous les avantages du programme directement dans leur environnement MT5, tout en conservant la possibilité de continuer à utiliser la plateforme MT4 si cela correspond davantage à leurs besoins de trading.

Sur la plateforme MT4 ou MT5, les traders Axi Select peuvent :

Négocier sur les marchés réels avec des capitaux réels (de 5 000 $ à 1 million de dollars) ;

Progresser à leur propre rythme sans frais d’inscription, sans contraintes ni limites de temps ;

Suivre leurs performances grâce au système Edge Score ;

Accéder à des formations et à un accompagnement exclusifs ; et

Atteindre leurs objectifs de trading professionnel.



Cette initiative s’inscrit dans la mission d’Axi Select qui consiste à soutenir les traders à chaque étape, en leur fournissant des outils et des opportunités qui correspondent à des objectifs réels et à long terme, et pas uniquement à des gains à court terme.

Pour en savoir plus ou pour rejoindre Axi Select sur la plateforme MT5, consultez le site : https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.