MT5プラットフォームがアクシ・セレクトで利用可能となり、世界中のより多くのトレーダーを支援

シドニー発, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルオンラインブローカーであるアクシ (Axi) は、業界をリードするファンドトレーダープログラムであるアクシ・セレクト (Axi Select) において、MT5プラットフォームが利用可能となったことを発表した。 この統合により、トレーダーは自らの取引アプローチに最も適したプラットフォームをすべて1か所で選択できる柔軟性を得る。

アクシ・セレクトは、評価手数料なし、デモアカウントなし、時間制限なしで、最大100万米ドル (約1億4,863万円) の資金を使って取引できるユニークな機会をトレーダーに提供する。 MT5プラットフォームの導入により、この機会はさらに多くのトレーダーに広がり、次世代の取引技術と資金・成長への明確な道筋を組み合わせることになる。

アクシ・セレクト責任者のグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は以下のように述べている。「アクシ・セレクトを立ち上げたのは、意欲あるトレーダーにとって可能性を再定義するためでした。 MT5をプログラムに導入することで、アクセスを拡大し、トレーダーにアクシと共に取引キャリアを成長させるための、より柔軟で強力な手段を提供します」。

アクシMT5プラットフォームで提供されるのは以下の通り：

高度なチャートおよび分析ツール

より広範な市場カバレッジと高速な執行

アルゴリズム取引機能を備えた多機能トレーディングインターフェース



アクシ・セレクトでMT5が利用可能となったことで、トレーダーはMT5環境内で直接プログラムのあらゆる利点を享受できる一方で、自らの取引ニーズにより適している場合には引き続きMT4を利用する選択肢も持つことができる。

MT4またはMT5のいずれにおいても、アクシ・セレクトのトレーダーは以下を行うことができる：

実際の資金でリアル市場を取引 (5,000米ドル (約74万円) から最大100万米ドルまで)

登録料、チャレンジ、時間制限なしで自分のペースで進める

エッジスコア (Edge Score) システムでパフォーマンスを追跡

限定的な教育およびコーチングにアクセス

プロトレーダーへの道を進める



今回の取り組みは、短期的な成果だけでなく、現実的かつ長期的な目標に沿ったツールと機会を提供し、あらゆる段階にいるトレーダーを支援するというアクシ・セレクトの使命を反映している。

詳細情報やMT5でのアクシ・セレクト参加については以下を参照のこと：https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダー・リミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴う。 利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。