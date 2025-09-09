MT5 플랫폼, Axi Select에서 전 세계 트레이더들을 위한 새로운 선택지 제공

시드니, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 온라인 브로커 Axi가 업계 선도적인 펀디드 트레이더 프로그램인 Axi Select에서 MT5 플랫폼을 이제 이용할 수 있게 되었다고 발표했다. 이번 통합으로 트레이더들은 자신의 거래 방식에 가장 적합한 플랫폼을 한곳에서 선택할 수 있는 유연성을 얻게 되었다.

Axi Select는 트레이더들에게 평가 수수료 없음, 데모 계좌 없음, 시간 제한 없음이라는 조건 아래 최대 미화 100만 달러의 펀딩 자본으로 거래할 수 있는 특별한 기회를 제공한다. MT5 플랫폼의 추가로 더 많은 트레이더들이 이 기회를 누릴 수 있게 되었으며, 차세대 거래 기술과 명확한 자본·성장 경로가 결합되었다.

Axi Select 책임자인 Greg Rubin은 “우리는 야심 있는 트레이더들에게 가능한 것의 기준을 새롭게 정의하기 위해 Axi Select를 출시했다. MT5를 프로그램에 도입함으로써, 더 많은 접근성을 제공하고 트레이더들이 Axi와 함께 거래 경력을 더욱 유연하고 강력하게 성장시킬 수 있는 길을 열게 되었다”라고 말했다.

Axi MT5 플랫폼은 다음과 같은 기능을 제공한다:

고급 차트 및 분석 도구

더 넓은 시장 커버리지와 더 빠른 체결 속도

알고리즘 트레이딩 기능을 갖춘 다기능 트레이딩 인터페이스



이제 Axi Select에서 MT5를 사용할 수 있게 되면서, 트레이더들은 MT5 환경 안에서 프로그램의 모든 혜택을 직접 누릴 수 있으며, 필요에 따라 기존 MT4를 계속 이용할 수도 있다.

MT4 또는 MT5 어디서든 Axi Select 트레이더들은 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있다:

실제 자본으로 실시간 시장에서 거래 (5천 달러부터 최대 100만 달러까지)

등록비, 챌린지, 시간 제한 없이 자신의 속도에 맞춰 성장

Edge Score 시스템으로 성과 추적

독점 교육 및 코칭 참여

프로 트레이더로 가는 여정을 단계적으로 이어가기



이번 조치는 Axi Select의 모든 단계에서 트레이더들을 지원한다는 사명을 반영하며, 단기적인 성과가 아닌 실질적이고 장기적인 목표에 부합하는 도구와 기회를 제공한다.

자세한 정보 또는 MT5에서 Axi Select에 참여하려면 https://www.axi.com/int/funded-trader-programme를 방문하세요

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 개국에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 기업이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 석유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래를 제공한다.

더 많은 정보나 Axi의 추가 코멘트는 다음으로 문의 가능합니다: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited의 고객에게만 제공된다. CFD는 투자 손실의 높은 위험을 수반한다. Axi는 모든 포지션에서 원매자(principal counterparty)로 거래를 수행한다. 본 콘텐츠는 귀하의 지역에서 이용할 수 없을 수도 있다. 자세한 내용은 서비스 약관을 참조하기 바란다. 표준 거래 수수료 및 최소 예치금 요건이 적용된다.