MT5 平台现已在 Axi Select 上线，为全球更多交易者提供支持

悉尼, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球在线经纪商 Axi 欣然宣布，MT5 平台现已上线，适用于其行业领先的资助交易者计划 Axi Select。 得益于这一集成方案，交易者可以根据自己的交易方式灵活选择最合适的平台，所有功能均可一站式提供。

Axi Select 为交易者提供独特机会，允许他们使用高达 100 万美元的资金进行交易，无需支付评估费、使用模拟账户，也没有时间限制。 引入 MT5 平台为更多交易者带来了这一宝贵机会，将新一代交易技术与明确的资金和发展路径相结合。

Axi Select 的负责人 Greg Rubin 表示：“我们推出 Axi Select 是为了重新定义雄心勃勃的交易者能够实现的可能性。。 通过将 MT5 引入该计划，我们正在扩大访问权限，为交易者提供一种更灵活、更强大的方式，帮助他们借助 Axi 拓展交易事业。”

Axi MT5 平台提供：

高级图表和分析工具

更广泛的市场覆盖与更快速的执行

具有算法交易功能的多功能交易界面



现在，MT5 已可在 Axi Select 上使用，交易者可以直接在 MT5 环境中享受该计划的全部优势；若 MT4 更符合其交易需求，仍可选择继续使用 MT4。

无论使用 MT4 还是 MT5，Axi Select 交易者都可以：

使用真实资本（从 5000 美元到 100 万美元）在真实市场中进行交易

按照自己的节奏进步，无需支付注册费，毫无难度，没有时间限制

使用 Edge Score 系统跟踪绩效

获得专属教育和辅导

逐步成为专业交易者



此举体现了 Axi Select 的使命：在每个阶段为交易者提供支持，提供与长期实际目标相契合的工具和机会，而非仅仅追求短期收益。

如需了解更多信息或使用 MT5 加入 Axi Select，请访问：https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容在您所在的地区可能无法查看。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 适用标准交易费及最低入金要求。