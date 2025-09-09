CE COMMUNIQUÉ N’A QU’UNE VALEUR D’INFORMATION ET NE CONSTITUE NI UNE OFFRE D’ACQUÉRIR NI UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENTE DE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.

Montrouge, le 9 septembre 2025

Crédit Agricole S.A. annonce le résultat de son offre de rachat portant sur une série de titres perpétuels libellés en livres sterling

____________________

Crédit Agricole S.A. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le résultat de son offre de rachat en numéraire lancée le 2 septembre 2025 portant sur l’intégralité (any and all) de ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en livres sterling à taux fixe révisable de 7,500% en circulation (« GBP 7.500% Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Notes », les « Obligations GBP ») (l'« Offre sur les Obligations GBP ») .

L’Offre sur les Obligations GBP a été réalisée selon les modalités et les conditions figurant dans le document d’offre intitulé « Offer to Purchase » en date du 2 septembre 2025 (l’« Offer to Purchase »).

L’Offre sur les Obligations GBP a expiré le 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de New York) / 23h00 (heure d’été d’Europe centrale) (la « Date d’Expiration »).

Le tableau ci-après indique le montant nominal agrégé des Obligations GBP ayant été valablement apportées et non valablement retirées au plus tard à la Date d’Expiration.

Désignation des Obligations Numéro CUSIP / ISIN Prix de l’Offre (1) Montant Nominal Apporté et Accepté Montant Nominal en circulation après l’Offre sur les Obligations GBP Titres GBP Super Subordonnés Perpétuels Additionnal Tier 1 à taux fixe révisable de 7,500% (les « Obligations GBP ») ISIN :



XS2353100402 (Rule 144A)



XS2353099638 (Reg S) 1.023,50 GBP 310.115.000 GBP(2) 86.569.000 GBP

(1) Par 1.000 GBP, selon le cas, de montant nominal des Obligations GBP rachetées dans le cadre de l’Offre sur les Obligations GBP.

(2) Aucune Obligation GBP n’a été apportée conformément aux procédures de règlement garanti.

La Société a admis au rachat les Obligations GBP valablement apportées pour un montant nominal total de 310.115.000 GBP, pour une contrepartie totale de 317.402.702,50 GBP, à laquelle s’ajoutent les Intérêts Courus.

Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions décrites dans l’Offer to Purchase (y compris le règlement-livraison de l’émission proposée des Nouvelles Obligations, dont les conditions économiques ont été fixées le 2 septembre 2025), le paiement des Obligations GBP valablement apportées et admises au rachat, ainsi que de tout Intérêt Couru applicable, est prévu pour le 11 septembre 2025.

La Société a publié, plus tôt dans la journée, un communiqué de presse distinct concernant les résultats de son offre d'achat en numéraire portant sur l’intégralité (any and all) de ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en US dollars à taux fixe révisable de 8,125 % en circulation (« USD 8.125% Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Notes », les « Obligations USD »), qui a été lancée le 2 septembre 2025 (l'« Offre sur les Obligations USD » et, ensemble avec l'Offre sur les Obligations GBP, les « Offres »).

Pour plus de détails sur les termes et conditions des Offres, se référer à l’Offer to Purchase. Tout terme employé avec une majuscule dans le présent communiqué mais non défini dans ce dernier aura la signification en langue anglaise qui lui est donnée dans l’Offer to Purchase.

Informations complémentaires

Des copies de l’Offer to Purchase et des autres documents sont disponibles sur le site https://www.dfking.com/CASA/.

Toutes questions et demandes d’assistance en lien avec les Offres pourront être adressées à :

Structuring Bank et Dealer Manager pour l’Offre sur les Obligations USD et l’Offre sur les Obligations GBP



Crédit Agricole Corporate and Investment Bank



12, place des Etats-Unis, CS 70052



92547 Montrouge Cedex



France



Attn : Liability Management



Tel : +44 207 214 5733



Email : liability.management@ca-cib.com







Credit Agricole Securities (USA) Inc.



Attn : Debt Capital Markets/Liability Management



1301 Avenue of the Americas



New York, New York 10019



Collect: 212-261-7802



U.S. Toll Free: (866) 807-6030







Dealer Manager pour l’Offre sur les Obligations GBP



NatWest Markets N.V.



Claude Debussylaan 94



Amsterdam 1082 MD



The Netherlands



Attn: Liability Management



Tel: +44 20 7678 5222



Email: NWMLiabilityManagement@natwestmarkets.com







NatWest Markets Securities Inc.



600 Washington Boulevard



Stamford, Connecticut 060901



United States



Tel: +1 (203) 897 6166



U.S. Toll Free: +1 (800) 231-5380





Toutes questions et demandes d’assistance en lien avec les Offres, y compris les demandes de copies de l’Offer to Purchase, pourront être adressées à :

Information and Tender Agent pour les Offres

D.F. King & Co., Inc.

New York







28 Liberty Street, 53rd Floor

New York, NY 10005

United States

Toll free: (888) 605-1956 Londres







51 Lime Street, London, EC3M 7DQ

United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 920 9700

Email: casa@dfking.com

Avertissement

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offres de vente de titres et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de souscription de titres (y compris les Nouvelles Obligations) aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni dans tout État ou toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois de cet État ou de cette juridiction. Aucune mesure n'a été prise qui permettrait une offre de titres ou la possession ou la distribution de la présente annonce dans toute juridiction où une mesure à cette fin est requise. Les personnes qui entrent en possession De ce communiqué sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions.

Pièce jointe