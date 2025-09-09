GrønlandsBANKEN A/S undersøger muligheden for at udstede Senior Non-Preferred kapital

Som del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur, har GrønlandsBANKEN A/S besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred kapital (Tier 3).

I tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen af september 2025.

Nykredit Bank A/S er udpeget som arrangør af udstedelsen.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Bankdirektør Martin Kviesgaard.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Tlf.: +299 34 78 02 / e-mail: mbk@banken.gl

