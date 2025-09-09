23. China International Equipment Manufacturing Exposition in Shenyang eröffnet

SHENYANG, China, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. September begann in der Provinz Liaoning in Shenyang die 23. China International Equipment Manufacturing Exposition (CIEME), parallel zur 2. Shenyang Manufacturing Industry Trade and Economic Week.

Ein breites Spektrum an Hightech-Fertigungsleistungen und hochmodernen intelligenten Produkten stand im Mittelpunkt der Ausstellung, die Aussteller und Besucher aus dem In- und Ausland anzog. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte stellte die Ausstellung intelligente Geräte und innovative Ergebnisse vor und präsentierte neue Treiber und Trends im Gerätebau.

Die diesjährige CIEME stand unter dem Motto „Intelligent New Equipment, New Quality Productive Forces“ und bot eine 90.000 Quadratmeter große Offline-Ausstellungsfläche. Sie ist in 12 spezialisierte Bereiche unterteilt, darunter ein internationaler Pavillon, ein Pavillon für neue Materialien, ein Pavillon für Informationstechnologie der nächsten Generation, ein Pavillon für Industrie- und Kulturtourismus und ein Pavillon für die Finanzierung der Geräteherstellung. Insgesamt nehmen 912 Unternehmen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Japan und Italien sowie aus ganz China an der Ausstellung teil.

Auf der Ausstellung veranschaulichten zahlreiche Hightech-Lösungen und intelligente neue Produkte Shenyangs Fortschritte bei der Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte in seiner Fertigungsindustrie. Mit der wachsenden Fähigkeit chinesischer Smart-Manufacturing-Unternehmen zur eigenständigen Innovation gewinnen Produkte „Made in China“ bei in- und ausländischen Kunden zunehmend an Anerkennung. Gleichzeitig wird der Plattformwert von Veranstaltungen wie der China International Equipment Manufacturing Exposition und der Shenyang Manufacturing Industry Trade and Economic Week von Herstellern und Kunden gleichermaßen geschätzt.

