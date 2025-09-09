サファイア・テクノロジーズ (Sapphire Technologies)、成長加速のため、三菱重工業 (Mitsubishi Heavy Industries) からの出資を含む1,800万ドル (約26億6,652万円) のシリーズC資金調達を完了

カリフォルニア州サイプレス発, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 発電設備メーカーのサファイア・テクノロジーズは本日、三菱重工業株式会社 (MHI) からの投資を含むシリーズC資金調達の完了を発表した。既存投資企業であるエクイノール・ベンチャーズ、クーパー・アンド・カンパニー、Energy Capital Ventures®も参加している。資金は、サファイア・テクノロジーズのカリフォルニア州サイプレスにある新製造施設の生産能力拡大、日本などの主要地域におけるFreeSpin®インライン・ターボエキスパンダー (In-line Turboexpander) の設置基盤の継続的拡大、ならびに新規用途への市場拡大に充てられる。

ターボエキスパンダーは、減圧プロセスで無駄になるエネルギーを、クリーンな電力に変換する。エネルギー分野の資産には、処理前に絞る必要がある天然ガス井や、地域の配管網と接続する前に減圧しなければならない輸送パイプラインなど、開発準備が整った圧力資源が含まれていることが多い。ターボエキスパンダーをこれらのプロセスに導入すれば、カーボンフリーの電力を生成できる。

サファイア・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるフレディ・サーハン (Freddie Sarhan) はこう述べている。「日本はサファイアにとって最も重要な世界市場のひとつです。当社は日本の顧客に対する取り組みをさらに強化しています。今回の提携により、天然ガスインフラ全体での廃圧発電設備の導入が加速され、世界的に急増するエネルギー需要を支えることにつながります。」

三菱重工業アメリカ株式会社 (Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.) の投資・事業開発担当上級副社長であるリッキー・サカイ (Ricky Sakai) は次のように述べている。「FreeSpin®のような技術は、追加燃料や直接排出物を伴わずに既存の圧力を電力に変換することで、エネルギー転換において重要な役割を果たす可能性があります。当社の投資は、需要が拡大し炭素強度を低減させる主要市場における信頼性の高い容量を追加する目的で、現場導入の次段階を支援するものです。」

サファイア・テクノロジーズについて

サファイア・テクノロジーズは、圧力エネルギープロジェクト向けのモジュール式発電設備の開発と製造を通じて、世界の脱炭素化を推進している。2021年以降、同社のFreeSpin®インライン・ターボエキスパンダーは、高圧井戸や天然ガスパイプラインなどの設備に導入され、世界的な電力網に信頼性が高くクリーンな発電容量を提供している。 サファイアのターボエキスパンダーシステムは、キロワット級からメガワット級まで拡張可能なため、インフラ所有者は効率を最大化し、生産性を向上させ、炭素排出量を削減し、電力コストを相殺し、キャッシュフローを生み出しながら、新たな電力を迅速に生成できる。 追加情報については、www.sapphiretechnologies.comを参照されたい。

三菱重工について

三菱重工グループは、エネルギー、スマートインフラストラクチャ、産業機械、航空宇宙、防衛に及ぶ世界有数の産業グループである。三菱重工グループは、最先端の技術と深い経験を組み合わせて、カーボンニュートラル世界の実現、生活の質の向上、より安全な世界の確保に役立つ革新的な統合ソリューションを提供する。詳細については、www.mhi.comにアクセスするか、spectra.mhi.comで洞察やストーリーを参照されたい。

エクイノール・ベンチャーズについて

エクイノール・ベンチャーズは、エクイノール傘下のコーポレートベンチャーキャピタル部門として、意欲的な初期段階および成長段階の企業に投資することを専門としている。新興企業の革新性、創造性、そして機敏性が変化を推進し、エネルギー産業を低炭素の未来へと移行させるとの信念に基づいて事業を推進している。

クーパー・アンド・カンパニーについて

クーパー・アンド・カンパニーはカリフォルニア州ニューポートビーチに本拠を置く私募投資会社であり、長期保有を前提に資産を取得し積極的に資産開発を行なっている。 20年以上にわたりカルネティックス・テクノロジーズ (Calnetix Technologies) の主要株主であり、同社の革新的子会社の資本パートナーでもある。 詳細については、www.cooperandcompany.orgを参照されたい。

Energy Capital Ventures®について

Energy Capital Ventures® (ECV) は、天然ガスバリューチェーンの持続可能性、レジリエンス、デジタル変革に特化した唯一の初期段階ベンチャーキャピタル企業である。この独自の理論により、同社は自ら定義した「green molecules®」という革新技術の先導者となっているほか、有限責任パートナーとの独自の関与と深い連携によりさらに差別化を図っている。 このモデルにより、Energy Capital Ventures®は、新興企業エコシステムの革新性と天然資源産業の規模を融合させ、次世代の企業を支援できる。これらの企業は、将来のクリーンで安全、信頼性が高く、コスト効率の良いエネルギーを提供する、業界を変革する存在となる。詳細については、www.energycapitalventures.comを参照されたい。



