Al Salam Bank signe un accord stratégique avec Denodo et NAIB IT pour faire progresser ses initiatives en matière de gestion des données et d’intelligence artificielle

MANAMA, Royaume de Bahreïn, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Salam Bank a signé un accord stratégique avec Denodo , leader mondial dans le domaine de la gestion des données, AWS et NAIB IT, un intégrateur de systèmes basé à Bahreïn, réputé pour fournir des solutions technologiques à fort impact aux banques, aux administrations, au secteur public et aux entreprises. Cet accord vise à adopter la plateforme Denodo afin de renforcer l’infrastructure de données et d’IA de la banque, conformément à la Bahrain’s Vision 2030 (Vision 2030 du Bahreïn) et à l’orientation nationale en faveur de la transformation numérique.

La cérémonie de signature a réuni Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa, directrice générale de NAIB IT, M. Anwar Murad, directeur général adjoint — Services bancaires chez Al Salam Bank, M. Hemantha Wijesinghe, directeur technique chez Al Salam Bank, et M. Gabriele Obino, vice-président régional de Denodo pour l’Europe du Sud et le Moyen-Orient et directeur général de Denodo Arabian Limited.

Grâce à la plateforme Denodo, Al Salam Bank sera en mesure d’unifier ses données d’entreprise sur différents systèmes, ce qui permettra d’accélérer la prise de décision et de stimuler l’innovation. Cette avancée témoigne également de l’engagement de la banque visant à rester à la pointe de l’innovation dans le domaine des services bancaires numériques, conformément à la vision économique à long terme du Royaume de Bahreïn.

Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa a déclaré : « Cette collaboration stratégique constitue une étape décisive dans le processus de transformation numérique du Bahreïn. Nous sommes heureux de faciliter les partenariats qui font progresser les capacités technologiques de notre nation et renforcent notre position en tant que pôle régional de technologie financière. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous jetons les bases d’une économie fondée sur la connaissance, en accord avec la Bahrain’s Vision 2030 (Vision 2030 du Bahreïn). »

« Chez Al Salam Bank, nous nous engageons à rester à la pointe de la transformation numérique dans le secteur financier », a déclaré Anwar Murad, directeur général adjoint — Services bancaires chez Al Salam Bank. « Ce partenariat stratégique avec Denodo et NAIB IT marque une étape cruciale dans l’amélioration de notre maturité numérique et l’optimisation de l’utilisation des données et de l’IA afin de mieux servir nos clients. En exploitant l’intégration des données en temps réel et les analyses basées sur l’IA, nous visons à améliorer notre réactivité, à renforcer notre souplesse opérationnelle et à offrir une expérience bancaire plus personnalisée et plus fluide. Cette initiative va bien au-delà de la simple adoption de la technologie : elle témoigne de notre volonté d’intégrer l’intelligence dans nos activités principales, afin de permettre une prise de décision éclairée et de positionner Al Salam Bank comme une institution tournée vers l’avenir, en phase avec les aspirations de la Bahrain’s Vision 2030 (Vision 2030 du Bahreïn). »

« Ce partenariat reflète notre vision qui consiste à concevoir une banque plus intelligente et plus souple, grâce à des capacités avancées en matière de données et d’IA. Nous estimons que cette initiative permettra d’améliorer non seulement l’expérience client, mais qu'elle servira également de référence en matière d’innovation dans la région », a déclaré Hemantha Wijesinghe, directeur technique chez Al Salam Bank.

Al Salam Bank a signé un accord stratégique avec Denodo et NAIB IT afin de faire progresser ses initiatives en matière de gestion des données et d’IA via AWS Marketplace, permettant ainsi un approvisionnement plus rapide, une évolutivité native dans le cloud et un accès en temps réel aux produits de données afin d’accélérer l’innovation. Cet accord constitue un pilier essentiel du plan de transformation numérique global d’Al Salam Bank, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des services bancaires intelligents dans la région. Grâce aux capacités de gestion logique des données de la plateforme Denodo, notamment une couche sémantique universelle, Al Salam Bank est en mesure de connecter et de gérer les données provenant de ses systèmes centraux, de ses services cloud et de ses partenaires fintech en quelques minutes seulement, au lieu de plusieurs semaines. L’interopérabilité entre les différents systèmes permettra d’effectuer des analyses et de générer des rapports à l’aide de l’IA, ce qui facilitera la prise de décisions rapides et fondées sur les données au niveau exécutif et opérationnel.

Gabriele Obino, vice-président régional et directeur général de Denodo pour l’Europe du Sud et le Moyen-Orient, a déclaré à propos de ce partenariat : « Nous sommes fiers d’accompagner Al Salam Bank dans sa transformation numérique. Notre plateforme permet l’accès aux données en temps réel, et améliore la gouvernance et la souplesse, autant d’éléments essentiels à la réussite de l’IA. Ce partenariat montre comment une gestion moderne des données peut permettre aux institutions financières de jouer un rôle de premier plan dans une économie numérique en constante évolution. »

« En tant qu’intégrateur local, notre mission est de veiller à ce que l’innovation mondiale se traduise par une réussite locale », a déclaré Ebrahim Sonde, directeur de l’exploitation chez NAIB IT. « En collaboration avec Al Salam Bank et Denodo, nous nous engageons à fournir une architecture de données robuste, sécurisée et évolutive en faveur d’une transformation significative. »

En adoptant la couche de gestion logique des données de la plateforme Denodo et en tirant parti de l’expertise de NAIB IT en matière de déploiement, la banque prévoit de nouvelles améliorations en termes d’efficacité opérationnelle, de conformité réglementaire et de souplesse des services. L’accès en temps réel aux données permettra non seulement aux équipes d’obtenir des informations plus rapidement, mais également d’améliorer l’expérience utilisateur.

En adoptant cette transformation numérique, Al Salam Bank vient renforcer sa position d’institution à la pointe de la technologie, en phase avec les aspirations de la Bahrain’s Vision 2030 (Vision 2030 du Bahreïn). Elle est désormais prête à jouer un rôle de premier plan dans un avenir défini par des services financiers intelligents.

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers en un tiers du temps habituellement requis, et démontré des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des architectures de type data lakehouse ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

À propos de NAIB IT

NAIB IT est un intégrateur de systèmes de premier plan spécialisé dans les solutions technologiques de bout en bout pour divers marchés verticaux. Nous concevons, déployons et optimisons des systèmes critiques, allant des applications logicielles d’entreprise, des ERP et des plateformes blockchain aux plateformes basées sur l’IA, en connectant de manière transparente l’infrastructure, les données et les flux de travail. Reconnu par les leaders du secteur, NAIB IT offre une intégration évolutive, sécurisée et prête pour l’avenir qui favorise l’efficacité et l’innovation. Les membres de l’équipe NAIB IT sont membres du Forbes Technology Council. Pour en savoir plus, consultez le site naibit.com.

À propos d’Al Salam Bank

Depuis l’établissement de son siège social au Royaume de Bahreïn en 2006, Al Salam Bank a su consolider sa réputation de banque à la croissance la plus rapide du Royaume et d’acteur très influent dans le secteur bancaire islamique au niveau régional. Tirant parti de sa solide situation financière, la plus forte du secteur en termes de capital, la banque a fait ses preuves en matière d’atténuation des risques et d’adaptation efficace à la dynamique du marché, grâce à sa stratégie de croissance souple et offensive.

La banque a adopté une approche axée sur le numérique afin de répondre aux besoins actuels de sa clientèle, en proposant des solutions financières sur mesure et une expérience client fluide et transformatrice. Exploitant toute la puissance des informations fondées sur les données et des technologies de pointe, Al Salam Bank propose une gamme complète de produits et services financiers innovants et uniques, conformes à la charia, grâce à son vaste réseau d’agences et de distributeurs automatiques. Outre sa gamme diversifiée de services bancaires aux particuliers, la banque propose également des services bancaires aux entreprises, des services bancaires privés, des services de gestion d’actifs, des services bancaires internationaux ainsi que des services de trésorerie.

Contacts médias

pr@denodo.com