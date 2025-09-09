בנק אל סלאם חתם על עסקה אסטרטגית עם Denodo ו-NAIB IT לקידום יוזמות ניהול נתונים ובינה מלאכותית

מנאמה, ממלכת בחריין, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בנק אל סלאם (Al Salam Bank) חתם על עסקה אסטרטגית עם Denodo, מובילה עולמית בתחום ניהול נתונים, AWS ו-NAIB IT, אינטגרטור מערכות מבחריין הידוע באספקת פתרונות טכנולוגיים בעלי השפעה גבוהה בבנקאות, ממשלה, מגזר ציבורי וארגונים. ההסכם נועד לאמץ את פלטפורמת Denodo כדי להגביר את תשתית הנתונים והבינה המלאכותית של הבנק, בהתאם לחזון 2030 של בחריין והכיוון הלאומי לטרנספורמציה דיגיטלית.

בטקס החתימה השתתפו שייח'ה ד"ר דהייה בינת איברהים אל ח'ליפה (Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa),), מנכ"לית NAIB IT; אנואר מוראד (Anwar Murad), משנה למנכ"ל - בנקאות בבנק אל סלאם, המנתה וויג'סינגה (Hemantha Wijesinghe), מנהלת טכנולוגיות ראשית בבנק אל סלאם; וגבריאל אובינו ((Gabriele Obino), סגן נשיא אזורי של Denodo בדרום אירופה והמזרח התיכון ומנכ"ל Denodo Arabian Limited.

באמצעות פלטפורמת Denodo, בנק אל סלאם יוכל לאחד את הנתונים הארגוניים שלו במערכות שונות, מה שיאפשר קבלת החלטות מהירה יותר והנעת חדשנות. צעד זה משקף גם את מחויבותו של הבנק להוביל חדשנות בבנקאות דיגיטלית, בהתאם לחזון הכלכלי ארוך הטווח של ממלכת בחריין.

שייח'ה, ד"ר דהייה בינת איברהים אל ח'ליפה אמרה: "שיתוף הפעולה האסטרטגי הזה מייצג ציון דרך משמעותי במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית של בחריין. אנו שמחים לקדם שותפויות המקדמות את היכולות הטכנולוגיות של ארצנו ומחזקות את מעמדנו כמרכז פינטק אזורי. באמצעות יוזמות כאלה, אנו בונים את הבסיס לכלכלה מבוססת ידע התואמת את חזון 2030 של בחריין".

"בבנק אל סלאם, אנו מחויבים להישאר בחזית הטרנספורמציה הדיגיטלית במגזר הפיננסי", אמר אנואר מוראד, משנה למנכ"ל - בנקאות בבנק אל סלאם. "השותפות האסטרטגית הזו עם Denodo ו-NAIB IT מסמנת צעד משמעותי בקידום הבשלות הדיגיטלית שלנו ואופטימיזציה של השימוש בנתונים ובבינה מלאכותית כדי לשרת טוב יותר את לקוחותינו. על ידי רתימת שילוב נתונים בזמן אמת וניתוח המופעל על ידי בינה מלאכותית, אנו שואפים לשפר את ההיענות, לחזק את הזריזות התפעולית ולספק חוויה בנקאית מותאמת אישית וחלקה יותר. יוזמה זו חורגת מאימוץ טכנולוגיה - היא מייצגת את המסירות שלנו להטמיע מודיעין בפעולות הליבה, לאפשר קבלת החלטות מושכלת ולמצב את בנק אל סלאם כמוסד צופה פני עתיד התואם את שאיפות חזון 2030 של בחריין".

"שותפות זו משקפת את החזון שלנו לבנות בנק חכם וזריז יותר המופעל על ידי יכולות מתקדמות של נתונים ובינה מלאכותית. אנו מאמינים שיוזמה זו לא רק תשפר את חווית הלקוחות אלא גם תציב אמת מידה לחדשנות באזור", אמרה המנתה וויג'סינגה, מנהלת טכנולוגיות ראשית בבנק אל סלאם.

בנק אל סלאם חתם על הסכם אסטרטגי עם Denodo ו-NAIB IT כדי לקדם את יוזמות ניהול הנתונים והבינה המלאכותית שלו באמצעות AWS Marketplace, המאפשר רכש מהיר יותר, מדרגיות מקורית בענן וגישה בזמן אמת למוצרי נתונים כדי להאיץ את החדשנות. ההסכם מהווה עמוד תווך מרכזי במפת הדרכים הרחבה יותר של הטרנספורמציה הדיגיטלית של בנק אל סלאם, ומחזק את מעמדו בחזית הבנקאות החכמה באזור. עם יכולות ניהול הנתונים הלוגיות של פלטפורמת Denodo כולל שכבה סמנטית אוניברסלית, בנק אל סלאם יכול לחבר ולנהל נתונים ממערכות הליבה שלו, שירותים מבוססי ענן ושותפי פינטק, תוך דקות במקום שבועות. יכולת הפעולה ההדדית בין המערכות השונות תאפשר ניתוח ודיווח המופעלים על ידי בינה מלאכותית, ותאפשר החלטות מהירות יותר ומונעות נתונים ברמה הניהולית והתפעולית.

בהתייחסו לשותפות, גבריאל אובינו, סגן נשיא אזורי ומנכ"ל אזור דרום אירופה והמזרח התיכון ב-Denodo, אמר: "אנו גאים לתמוך בבנק אל סלאם במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלו. הפלטפורמה שלנו מאפשרת גישה לנתונים בזמן אמת, פיקוח וזריזות, רכיבים קריטיים להצלחת AI. שותפות זו מציגה כיצד ניהול נתונים מודרני יכול להעצים מוסדות פיננסיים להוביל בכלכלה דיגיטלית המתפתחת במהירות".

"כאינטגרטור מקומי, המשימה שלנו היא להבטיח שחדשנות גלובלית תתורגם להצלחה מקומית", אמר איברהים סונדה (Ebrahim Sonde), מנהל תפעול ב-NAIB IT. "בשיתוף פעולה עם בנק Al Salam ו-Denodo, אנו מחויבים לספק ארכיטקטורת נתונים חזקה, מאובטחת וניתנת להרחבה המניעה טרנספורמציה משמעותית".

על ידי אימוץ שכבת ניהול הנתונים הלוגית של פלטפורמת Denodo ומינוף מומחיות הפריסה של NAIB IT, הבנק מצפה לשיפורים נוספים ביעילות התפעולית, הציות לרגולציה וזריזות השירות. גישה בזמן אמת לנתונים לא רק תעצים את הצוותים עם תובנות מהירות יותר, אלא גם תשפר את חוויית משתמשי הקצה.

באימוץ שינוי זה, בנק אל סלאם מחזק את מעמדו כמוסד טכנולוגי מתקדם, התואם את שאיפות חזון 2030 של בחריין ומוכן להוביל בעתיד המוגדר על ידי שירותים פיננסיים חכמים.

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

אודות NAIB IT



NAIB IT היא אינטגרטור מערכות מוביל המתמחה בפתרונות טכנולוגיים מקצה לקצה עבור ענפים שונים בתעשייה. אנו מתכננים, פורסים ומייעלים מערכות קריטיות למשימה מיישומי תוכנה ארגוניים, ERP, פלטפורמות בלוקצ'יין ועד לפלטפורמה מונעת בינה מלאכותית, המחברת בצורה חלקה תשתיות, נתונים ותהליכי עבודה. מהימן על ידי מובילי התעשייה, NAIB IT מספק אינטגרציה ניתנת להרחבה, מאובטחת ומוכנה לעתיד המניעה יעילות וחדשנות. חברי צוות ה-IT של NAIB הם חברים במועצת הטכנולוגיה של פורבס. למידע נוסף, בקרו באתר naibit.com.

אודות Al Salam Bank



בנק אל סלאם (Al Salam Bank) הקים את המטה שלו בממלכת בחריין בשנת 2006, ומאז ביסס את המוניטין שלו כבנק הצומח ביותר בממלכה וככוח בעל השפעה רבה בתעשיית הבנקאות האסלאמית ברמה האזורית. תוך מינוף מעמדו הפיננסי החזק כחזק בתעשייה בהון נכסים, לבנק יש רקורד מוכח בהפחתת סיכונים ומעבר יעיל לדינמיקה של השוק, באמצעות אסטרטגיית הצמיחה הזריזה והאגרסיבית שלו.

הבנק אימץ חשיבה דיגיטלית ראשונה כדי לענות על הצרכים המודרניים של קהל לקוחותיו, ומספק פתרונות פיננסיים שנאספו וחווית לקוח חלקה וטרנספורמטיבית. תוך רתימת העוצמה של תובנות מגובות נתונים וטכנולוגיה מתקדמת, בנק אל סלאם מציע מגוון מקיף של מוצרים ושירותים פיננסיים חדשניים וייחודיים התואמים לשריעה באמצעות רשת הסניפים והכספומטים המורחבת שלו. בנוסף למגוון המגוון של שירותי בנקאות קמעונאית, הבנק מספק גם בנקאות תאגידית, בנקאות פרטית, ניהול נכסים, בנקאות עסקאות בינלאומיות וכן שירותי גזברות.

למידע נוסף – מדיה

pr@denodo.com