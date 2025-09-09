Al Salam Bank Menandatangani Perjanjian Strategik dengan Denodo dan NAIB IT untuk Memajukan Pengurusan Data dan Inisiatif AI

MANAMA, Kerajaan Bahrain, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Salam Bank telah memeterai perjanjian strategik dengan Denodo , peneraju global dalam pengurusan data, bersama AWS dan NAIB IT, sebuah syarikat integrasi sistem yang berpangkalan di Bahrain serta terkenal dengan penyelesaian teknologi berimpak tinggi untuk sektor perbankan, kerajaan, awam dan perusahaan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengguna pakai platform Denodo bagi memperkukuh infrastruktur data dan AI Bank, selaras dengan Wawasan 2030 Bahrain serta hala tuju nasional ke arah transformasi digital.

Majlis menandatangani perjanjian itu telah dihadiri oleh Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa, Pengarah Urusan NAIB IT; Encik Anwar Murad, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif – Perbankan di Al Salam Bank; Encik Hemantha Wijesinghe, Ketua Pegawai Teknologi di Al Salam Bank; serta Encik Gabriele Obino, Naib Presiden Wilayah Denodo bagi Eropah Selatan dan Timur Tengah merangkap Pengurus Besar Denodo Arabian Limited.

Menerusi platform Denodo, Al Salam Bank akan dapat menyatukan data perusahaan merentasi pelbagai sistem, sekali gus membolehkan keputusan dibuat dengan lebih pantas dan memacu inovasi. Langkah ini turut mencerminkan komitmen Bank untuk menerajui inovasi dalam perbankan digital, selaras dengan Wawasan Ekonomi jangka panjang Kerajaan Bahrain.

Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa menyatakan, “Kerjasama strategik ini merupakan satu pencapaian penting dalam perjalanan transformasi digital Bahrain. Kami berbesar hati dapat memudahkan kerjasama yang memperkasa keupayaan teknologi negara dan memperkukuh kedudukan Bahrain sebagai hab fintech serantau. Melalui inisiatif seperti ini, kami sedang membina asas bagi ekonomi berasaskan pengetahuan yang selari dengan Wawasan Bahrain 2030.”

“Di Al Salam Bank, kami komited untuk terus berada di barisan hadapan dalam transformasi digital sektor kewangan,” kata Anwar Murad, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Perbankan di Al Salam Bank. “Kerjasama strategik ini dengan Denodo dan NAIB IT menandakan satu langkah penting dalam mempertingkatkan kematangan digital kami serta mengoptimumkan penggunaan data dan AI bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada para pelanggan kami. Dengan memanfaatkan integrasi data masa nyata dan analitik berasaskan AI, kami berhasrat untuk meningkatkan kecekapan respons, memperkukuh kelincahan operasi, dan menyampaikan pengalaman perbankan yang lebih diperibadikan serta lancar. Inisiatif ini melangkaui sekadar penerapan teknologi—ia mencerminkan komitmen kami untuk menyepadukan kecerdasan ke dalam operasi teras, membolehkan pembuatan keputusan yang lebih termaklum serta memposisikan Al Salam Bank sebagai institusi yang berpandangan jauh, selari dengan aspirasi Wawasan Bahrain 2030.”

“Kerjasama ini mencerminkan visi kami untuk membina sebuah bank yang lebih pintar dan tangkas, dipacu oleh keupayaan data dan AI yang canggih. Kami percaya inisiatif ini bukan sahaja akan meningkatkan pengalaman pelanggan tetapi juga menetapkan tanda aras inovasi di rantau ini,” kata Hemantha Wijesinghe, Ketua Pegawai Teknologi di Al Salam Bank

Al Salam Bank telah menandatangani perjanjian strategik dengan Denodo dan NAIB IT bagi memperkasa inisiatif pengurusan data dan AI melalui AWS Marketplace, yang membolehkan proses perolehan lebih pantas, skalabiliti berasaskan awan serta akses masa nyata kepada produk data untuk mempercepatkan inovasi. Perjanjian ini menjadi tonggak utama dalam pelan transformasi digital Al Salam Bank yang lebih luas, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju perbankan pintar di rantau ini. Dengan keupayaan pengurusan data logikal yang ditawarkan Platform Denodo, termasuk lapisan semantik sejagat, Al Salam Bank dapat menyambung dan mengurus data daripada sistem teras, perkhidmatan berasaskan awan, serta rakan kongsi fintech — hanya dalam beberapa minit berbanding beberapa minggu. Kebolehoperasian antara sistem yang berbeza ini akan membolehkan analitik dan pelaporan berasaskan AI, sekali gus mempercepatkan keputusan berasaskan data di peringkat eksekutif dan operasi.

Mengulas mengenai kerjasama ini, Gabriele Obino, Naib Presiden Wilayah dan Pengurus Besar bagi Eropah Selatan dan Timur Tengah di Denodo, menyatakan, “Kami berbangga dapat menyokong Al Salam Bank dalam perjalanan transformasi digitalnya. Platform kami membolehkan akses data masa nyata, tadbir urus yang mantap dan kelincahan operasi—komponen penting untuk kejayaan AI. Kerjasama ini menunjukkan cara pengurusan data moden mampu memperkasa institusi kewangan untuk menerajui ekonomi digital yang berkembang pesat.”

“Sebagai integrator tempatan, misi kami adalah untuk memastikan inovasi global diterjemahkan kepada kejayaan tempatan,” kata Ebrahim Sonde, Ketua Pegawai Operasi di NAIB IT. “Dengan bekerjasama bersama Al Salam Bank dan Denodo, kami komited untuk menyediakan seni bina data yang kukuh, selamat dan boleh diskalakan bagi mendorong transformasi yang bermakna.”

Dengan mengguna pakai lapisan pengurusan data logikal daripada Platform Denodo dan memanfaatkan kepakaran pelaksanaan NAIB IT, Bank menjangkakan peningkatan selanjutnya dalam kecekapan operasi, pematuhan peraturan serta kelincahan perkhidmatan. Akses masa nyata kepada data bukan sahaja akan memperkasa pasukan dengan cerapan yang lebih pantas, malah meningkatkan pengalaman pengguna akhir.

Dalam mendepani transformasi ini, Al Salam Bank mengukuhkan kedudukannya sebagai institusi berorientasikan teknologi, selari dengan aspirasi Wawasan 2030 Bahrain dan bersedia untuk menerajui masa depan yang didefinisikan oleh perkhidmatan kewangan pintar.

Perihal Denodo

Denodo merupakan peneraju dalam pengurusan data. Platform Denodo yang memenangi anugerah merupakan platform pengurusan data logikal terkemuka untuk mengubah data menjadi cerapan dan hasil yang boleh dipercayai untuk semua inisiatif berkaitan data di seluruh perusahaan, termasuk AI dan layan diri. Pelanggan Denodo dalam semua industri di seluruh dunia telah menyampaikan data yang dipercayai, sedia AI dan sedia perniagaan dalam tempoh sepertiga masa serta dengan prestasi 10 kali ganda lebih baik berbanding lakehouse dan platform data arus perdana yang lain sahaja. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com.

Perihal NAIB IT

NAIB IT merupakan penyepadu sistem terkemuka yang pakar dalam penyelesaian teknologi menyeluruh merentasi pelbagai sektor industri. Kami mereka bentuk, melaksanakan dan mengoptimumkan sistem kritikal misi daripada Aplikasi Perisian perusahaan, ERP serta platform Blockchain hingga ke platform berasaskan AI, dengan menghubungkan infrastruktur, data dan aliran kerja secara lancar. Dipercayai oleh peneraju industri, NAIB IT menyediakan integrasi yang berskala, selamat dan bersedia untuk masa depan, yang memperkasakan kecekapan dan inovasi. Ahli pasukan NAIB IT juga merupakan ahli Forbes Technology Council. Untuk maklumat lanjut, layari naibit.com.

Perihal Al Salam Bank

Ditubuhkan dengan ibu pejabatnya di Kerajaan Bahrain pada tahun 2006, Al Salam Bank telah mengukuhkan reputasinya sebagai bank yang paling pesat berkembang di Kerajaan tersebut dan sebagai kuasa berpengaruh dalam industri perbankan Islam di peringkat serantau. Memanfaatkan kedudukan kewangan yang kukuh sebagai peneraju industri dalam modal aset, Bank ini telah membuktikan keupayaannya dengan rekod pencapaian yang terbukti dalam pengurusan risiko serta penyesuaian strategi secara berkesan mengikut perubahan pasaran, melalui pendekatan pertumbuhan yang tangkas dan agresif.

Bank ini telah mengamalkan pendekatan digital sebagai keutamaan untuk memenuhi keperluan pelanggan masa kini, dengan menawarkan penyelesaian kewangan yang diperibadikan serta pengalaman pelanggan yang lancar dan transformatif. Dengan memanfaatkan kekuatan cerapan berasaskan data dan teknologi terkini, Al Salam Bank menawarkan rangkaian lengkap produk dan perkhidmatan kewangan patuh Syariah yang inovatif dan unik melalui rangkaian cawangan serta mesin ATM yang meluas. Selain daripada rangkaian perkhidmatan perbankan runcit yang pelbagai, Bank ini turut menawarkan perbankan korporat, perbankan swasta, pengurusan aset, perbankan transaksi antarabangsa serta perkhidmatan perbendaharaan.

Perhubungan Media

