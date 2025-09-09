Plataforma neerlandesa hace que la atención dermatológica sea instantáneamente accesible en todo el mundo

BERGEN OP ZOOM, Países Bajos, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se ha lanzado una nueva plataforma neerlandesa que hace que la atención dermatológica sea accesible a nivel internacional. Dermatology2Go (una iniciativa de Webcamconsult), desarrollada por dos dermatólogos con amplia experiencia, ofrece a los usuarios la posibilidad de solicitar asesoramiento por correo electrónico o programar una videoconsulta con un médico cualificado, sin necesidad de médico de cabecera ni derivación.

La plataforma también incluye una amplia base de conocimientos que abarca más de 200 afecciones cutáneas y dispone de una herramienta de autodiagnóstico (Dermawizard), creada bajo supervisión médica. Esta herramienta ayuda a los usuarios a explorar posibles problemas de piel antes de contactar con un médico, si es necesario.

Abordar los largos tiempos de espera y la información online poco fiable

Dermatology2Go responde a dos problemas principales en la atención dermatológica: las largas listas de espera y la abundancia de información poco fiable en internet.

Dick van Gerwen, dermatólogo en el Hospital Bravis y cofundador de Dermatology2Go:

“Observamos que muchos pacientes tenían que esperar semanas para obtener una cita, mientras que en algunos casos puede determinarse mucho más rápido si existe o no motivo de preocupación. Con esta plataforma, queremos eliminar esa barrera, sin comprometer la calidad ni la seguridad.”

Dermatology2Go colabora con dermatólogos certificados de varios países. Las consultas se realizan en un entorno en línea seguro. El software ofrece soporte multilingüe y permite traducción en tiempo real durante las consultas.

¿A quién está dirigida?

La plataforma está pensada para cualquier persona con dudas sobre su piel, desde cambios menores hasta afecciones que requieren atención médica. También puede utilizarse para obtener segundas opiniones o como complemento a tratamientos en curso. No se requiere carta de derivación.

Los fundadores están activos en el ámbito de las soluciones de salud digital desde 2013, a través de su empresa Webcamconsult. La infraestructura detrás de Dermatology2Go está construida con estándares médicos y cumple con la normativa europea de privacidad y seguridad de datos (incluyendo NEN 7510 e ISO 27001).

Datos clave

La herramienta Dermawizard fue desarrollada en conjunto con inteligencia artificial, siempre bajo la supervisión de dermatólogos.

Solo el 4% de todas las cuentas en redes sociales sobre cuidado de la piel están administradas por médicos reales (fuente: Mednet).

La plataforma opera de forma independiente a las aseguradoras; las consultas se pagan por cita.



Sobre Dermatology2Go



Dermatology2Go, una iniciativa de Webcamconsult (desde 2013 en salud digital), conecta a pacientes con dermatólogos de todo el mundo.

Nuestra misión: hacer la atención dermatológica accesible. Con DermaWizard puedes revisar tus síntomas, encontrar información confiable y agendar una cita fácilmente.

Detrás del proyecto están los dermatólogos Dr. Milan Tjioe y Dr. Dick van Gerwen, junto al empresario digital Drs. Bert van Gerwen.

Además de atención, Dermatology2Go ofrece un espacio para compartir experiencias, porque quienes viven con problemas de piel también son una fuente de conocimiento.

Dennis Jak

dennis@fynt.nl

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/272a439c-7ce7-46f2-a604-f62a3c56e499

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80732b94-c01c-4819-a0b7-fab17f683e55

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/860643ed-3add-4255-889c-39006b587dd9