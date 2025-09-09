Nederlands platform maakt dermatologische zorg wereldwijd direct toegankelijk

BERGEN OP ZOOM, Nederland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Er is een nieuw Nederlands platform gelanceerd dat dermatologische zorg internationaal toegankelijk maakt. Dermatology2Go (een initiatief van Webcamconsult) is ontwikkeld door twee ervaren dermatologen en biedt gebruikers de mogelijkheid om e-mail advies aan te vragen of een online consult in te plannen bij een gekwalificeerde arts, zonder tussenkomst van een huisarts of doorverwijzing.

Daarnaast bevat het platform een uitgebreide kennisbank over ruim 200 huidaandoeningen en een zelfdiagnosetool (‘Dermawizard’) die is ontwikkeld onder medisch toezicht. De tool helpt gebruikers om mogelijke huidproblemen te verkennen voordat ze eventueel contact opnemen met een arts.

Wachttijden en onbetrouwbare online informatie

Dermatology2Go speelt in op twee veelvoorkomende problemen binnen de huidzorg: lange wachttijden en de grote hoeveelheid onbetrouwbare online informatie. Mede-oprichter en dermatoloog Dick van Gerwen (Bravis Ziekenhuis):

“We merkten dat veel patiënten weken wachten op een afspraak, terwijl het in sommige gevallen snel duidelijk kan zijn of er reden tot zorg is. Met dit platform willen we die drempel verlagen, zonder in te leveren op kwaliteit of veiligheid. Zo kan een afspraak worden ingepland zonder verwijsbrief van de huisarts en zijn er geen wachtlijsten.”

Dermatology2Go werkt met gecertificeerde dermatologen uit verschillende landen. Huidconsulten vinden plaats binnen een beveiligde online omgeving. Het dermatologie platform is beschikbaar in meerdere talen en ondersteunt realtime vertaling tijdens het consult.

Voor wie?

Het platform is bedoeld voor mensen met vragen over hun huid, van onschuldige huidveranderingen tot klachten die medische aandacht vragen. Het kan ook gebruikt worden voor een second opinion of ter ondersteuning bij bestaande behandelingen. Een verwijsbrief is niet nodig.

De initiatiefnemers zijn al sinds 2013 actief in digitale zorgverlening via het bedrijf Webcamconsult. De infrastructuur van Dermatology2Go is gebouwd op medische standaarden en voldoet aan Europese richtlijnen voor privacy en informatiebeveiliging (waaronder NEN 7510 en ISO 27001).

Opvallend

De zelfdiagnose tool (‘Dermawizard’) is mede ontwikkeld met behulp van AI, maar altijd onder toezicht van dermatologen.

Slechts 4% van de social media-accounts die over huidzorg gaan, is daadwerkelijk van een arts (bron: Mednet).

Het platform werkt onafhankelijk van zorgverzekeraars. Consulten worden betaald per afspraak.



Over Dermatology2Go



Dermatology2Go is een initiatief van Webcamconsult, sinds 2013 een betrouwbare speler in digitale zorg. Op Dermatology2Go komen patiënten direct in contact met ervaren dermatologen wereldwijd.

Onze missie: dermatologische zorg toegankelijk maken voor iedereen. Je kunt zelf huidklachten checken met de DermaWizard, betrouwbare informatie vinden, en eenvoudig een afspraak maken met een specialist.

Achter Dermatology2Go staan dermatologen Dr. Milan Tjioe en Dr. Dick van Gerwen, en internetondernemer Drs. Bert van Gerwen.

Dermatology2Go biedt niet alleen toegang tot zorg, maar ook een plek om ervaringen te delen. Want wie huidproblemen heeft, is zelf ook een bron van kennis.

Dennis Jak

dennis@fynt.nl

