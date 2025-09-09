L’héritage des Tigres volants à l’honneur à l’occasion d’une nouvelle exposition dans le sud de la Chine

NANNING, Chine, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une exposition permanente rendant hommage aux Tigres volants, ces pilotes volontaires américains ayant combattu aux côtés des forces chinoises contre les agresseurs japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, a ouvert ses portes dimanche à Liuzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine.

Installée au Liuzhou Military Museum, l’exposition rassemble plus de 1 000 objets, allant des combinaisons de vol et des écussons aux lettres et journaux intimes, dont beaucoup sont issus de dons de personnes résidant en Chine et aux États-Unis.

Au cours de la guerre, Liuzhou faisait office de centre de transport et de bastion militaire clé dans le sud de la Chine. En 1942, les Tigres volants sont arrivés en ville et se sont installés dans un aéroport local. De là, les pilotes américains ont mené des missions contre les envahisseurs japonais, laissant derrière eux des sites historiques, des images et des récits de locaux risquant leur vie pour secourir des aviateurs abattus.

Décrivant cette histoire comme « marquée par une amitié extraordinaire et des sacrifices mutuels », Jeffrey Greene, président de la Sino-American Aviation Heritage Foundation, a déclaré, lors de la cérémonie d’ouverture, que les peuples chinois et américain avaient su tisser des liens indéfectibles pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

« Cet épisode historique a permis d’établir un lien durable entre les deux nations. C’est un témoignage intemporel de la puissance de la solidarité », a déclaré M. Greene.

Lors de la cérémonie, Yang Wanming, président de la Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, a également souligné qu’il y a plus de 80 ans, la Chine et les États-Unis avaient choisi de lutter ensemble pour la justice et la paix.

« Cette histoire montre que les peuples de différents pays peuvent surmonter leurs différences et s’unir face à des obstacles communs », a déclaré M. Wanming, ajoutant que les jeunes générations des deux pays sauront perpétuer l’esprit des Tigres volants.

L’exposition sera ouverte gratuitement au public pendant une longue période. Elle comprendra cinq zones thématiques présentant les récits des combats menés côte à côte par les pilotes américains et les soldats et civils chinois au cours de la guerre.

Source : Liuzhou Military Museum